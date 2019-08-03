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Лондонский аэропорт Хитроу отменил более 170 рейсов из-за забастовки работников

Профсоюз счел 7-процентное повышение зарплат слишком маленьким.

Лондонский аэропорт Хитроу отменил более 170 рейсов из-за забастовки работников
Фото: EPA/UPG

Аэропорт Хитроу в Лондоне отменил 172 рейса в понедельник и вторник в связи с запланированной забастовкой работников, сообщило агентство Associated Press.

Забастовка связана с разногласиями между профсоюзом Unite union, в которую входят сотрудники служб безопасности, пожарные и инженеры, и руководством аэропорта по зарплатам работников.

"Профсоюз отверг предложение о 7,3%-м повышении заработной платы для работников, сочтя его слишком маленьким", - говорится в сообщении.

Пассажирам советуют связаться со своими авиакомпаниями, чтобы узнать актуальную информацию о рейсах. Руководство аэропорта предупреждает, что в связи с забастовкой у пассажиров может уйти больше времени на прохождение проверки безопасности в аэропорте.

Лидеры профсоюза и руководство аэропорта, как ожидается, встретятся в субботу, чтобы вновь обсудить вопрос зарплат.

Напомним, ранее в лондонском аэропорту Хитроу обнаружили миниатюрную бомбу.

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