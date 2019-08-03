Расследование Мюллера о вмешательстве РФ в американские выборы обошлось в $32 млн

Расследование спецпрокурора США Роберта Мюллера о вмешательстве РФ в американские выборы в 2016 году, занявшее почти два года, обошлось Минюсту США в $32 млн, сообщает телеканал CNN со ссылкой на данные ведомства.

Работа сотрудников Мюллера - а это 19 юристов и 40 агентов ФБР, а также аналитики и бухгалтеры-криминалисты - стоила около $16 млн.

Еще до публикации данных о расходах президент США Дональд Трамп утверждал, что на него потратили более $40 млн.

Как отмечает телеканал, Минюст раскрыл информацию о расходах на расследование на несколько недель позже, чем ожидалось. Когда Мюллер выступал в двух комитетах конгресса США с докладом о проделанной работе, эти цифры не были известны и конгрессмены не смогли задать ему вопросы по этой теме.

Тем не менее федеральное правительство США вследствие расследования Мюллера сможет частично возместить свои расходы благодаря судебному преследованию виновных в преступлениях, отмечает телеканал.

Так, в случае с бывшим главой предвыборного штаба Трампа Полом Манафортом удалось получить $42 млн, поэтому, как заявил глава юридического комитета палаты представителей США Джерри Надлер, "стоимость расследования для налогоплательщиков близка к нулю".

Напомним, в марте 2019 года команда Мюллера завершила работу над докладом о вмешательстве РФ в выборы 2016 года в США и передала его генпрокурору.

Сокращенная версия доклада Мюллера была опубликована в апреле. Он пришел к выводу, что Россия неоднократно вмешивалась в выборы 2016 года и что предвыборная кампания Трампа имела многочисленные контакты с российскими официальными лицами, но не установила преступный сговор с Москвой.

В результате расследования были предъявлены более 100 обвинений в отношении 34 физических лиц и трех компаний.

Отчет Мюллера в течение восьми недель возглавлял список литературы в мягкой обложке New York Times и в настоящее время занимает 17-е место в списке бестселлеров книг Amazon.com. В разработке также графический роман по материалам доклада, ожидается, что он выйдет в печать весной 2020 года.