В Германии изъяли партию кокаина на один миллиард евро

В порту Гамбурга правоохранители изъяли крупнейшую в истории Германии партию кокаина весом 4,5 тонны, которую оценили в один миллиард евро.

Об этом сообщила Таможенная служба ФРГ в пятницу, 2 августа, передает DW.

В таможне рассказали, что две недели назад проверили контейнер, который транспортировался из столицы Уругвая Монтевидео и должен был быть доставлен в бельгийский Антверпен. По словам таможенников, в документах было указано, что контейнер загружен соей. Однако во время проверки таможенники обнаружили 221 спортивную сумку, в которых были 4200 пакетов спрессованного кокаина.

"Это самое большое количество кокаина, изъятое в Германии во время одного обыска", - отметили в ведомстве. Таможенники отметили, что наркотики уже уничтожены в условиях строгой секретности.

Напомним, в мае в порту Одессы задержали рекордную партию кокаина из Колумбии, который смешали в ведрах с краской.