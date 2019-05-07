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В порту Одессы задержали рекордную партию кокаина, который смешали в ведрах с краской

Содержание наркотика в грузе невозможно установить ни визуально, ни с помощью экспресс-анализаторов и собак.

В порту Одессы задержали рекордную партию кокаина, который смешали в ведрах с краской
В порту Одессы задержали рекордную партию кокаина
Фото: facebook.com/SFSofUkraine

Одесские таможенники раскрыли уникальный способ перевозки наркотиков - в одесском порту "Пивденный" задержали рекордную партию кокаина из Колумбии, который смешали в ведрах со строительным материалом.

Об этом сообщается на сайте Государственной фискальной службы.

В ГФС отметили, что ни визуально, ни с помощью экспресс-анализаторов и собак содержание наркотиков в грузе установить невозможно.

"Товаром прикрытия для наркотиков, поступивших в морского торгового порта «Пивденный» из Колумбии, стали не традиционные бананы или ананасы, а лакокрасочные материалы. Креативные наркодельцы просто смешали в ведрах со строительным материалом кокаин... Расчет наркоторговцев был простым: "законным" образом ввезти в Украину по адресу одного из отечественных предприятий смешанный с лакокрасочными материалами наркотик, а потом выделить его в нарколаборатории", - говорится в сообщении.

Преступный замысел наркодельцам помешали реализовать таможенники, которые определили груз как "имеющий потенциально высокий риск для возможного перемещения наркотиков", и инициировали отбор образцов, в которых нашли кокаин.

"В частности, в некоторых 30-килограммовых ведрах содержится до 3 кг этого наркотика. Это дает основания прогнозировать, что данное обнаружение может стать одной из рекордных кокаиновых партий", - отмечается в сообщении.

Фото: facebook.com/SFSofUkraine

Общий вес задержанного груза составляет почти 19,5 тонн, а количество в нем чистого наркотика будет определено после проведения экспертиз.

Фото: facebook.com/SFSofUkraine

Напомним, ранее в Киеве и области разоблачили крупный наркокартель, организованный полицейскими.

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