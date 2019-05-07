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​Супрун подала иск против журналиста "1+1" о защите деловой репутации

Ранее Дубинский обвинил и.о. министра в отмывании бюджетных средств через фонд "Защита патриотов".

​Супрун подала иск против журналиста "1+1" о защите деловой репутации
Уляна Супрун
Фото: Lb.ua

И. о. министра здравоохранения Уляна Супрун подала в суд иск о защите деловой репутации и опровержении недостоверной информации против журналиста и блогера Александра Дубинского (креативный продюсер департамента журналистских расследований телеканала "1 +1", редактор программы "Деньги").

Об этом Супрун сообщила в Фейсбуке.

"На Александра минимум четыре раза подавали иски в суд. Все дела касаются опровержения информации, недостоверной информации, предоставления доказательств и защиты деловой репутации. Получила много сообщений и комментариев, о необходимости подавать в суд также. Решила протестировать такой инструмент защиты правды, поскольку, как видим, от опровержения фейков тенденция их появления не снижается. Только что зарегистрировали исковое заявление о защите чести, достоинства, деловой репутации и опровержении недостоверной информации в Соломенском райсуде", - написала Супрун.

И.о. министра считает обнародованные Дубинским материалы заказными.

"В своих материалах относительно меня и Министерства Александр выдает свои суждения за факты или создает вокруг реальных событий лживый контекст. Свою ложь он подкрепляет или фейковыми документами без деталей и корректной ссылки на нормативные акты, или документами, которые не подкрепляют суть озвученных обвинений. Каждый из материалов - хрестоматийный пример инструментов пропаганды и манипуляций", - отметила Супрун.

Дубинский, комментируя иск Супрун, назвал и.о. министра "непонятно кем" и пообещал читателей держать их в курсе событий.

Напомним, в начале мая Дубинский на своем сайте обнародовал информацию о хищении 20 млн гривен, выделенных на подготовку и повышение квалификации медперсонала, через общественную организацию "Защита патриотов", которую возглавляет супруг Ульяны Супрун. Минздрав опроверг эту информацию и заявил, что она не подтверждена настоящими документами.

Организация "Защита патриотов" была создана Супрун в 2014 году, она проводит занятия по тактической медицине и обеспечивает украинских бойцов улучшенными индивидуальными аптечками стандарта НАТО.

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