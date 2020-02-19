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ГлавнаяОбществоПроисшествия

В порту Одессы погрузчик насмерть задавил охранника и кладовщицу

Обстоятельства происшествия устанавливает полиция.

В порту Одессы погрузчик насмерть задавил охранника и кладовщицу
Фото: od.npu.gov.ua

В одесском порту "Южный" из-за наезда автопогрузчика погибли 45-летняя работница склада и 22-летний охранник.

Об этом сообщается на сайте полиции области.

Правоохранители устанавливают обстоятельства происшествия.

"45-летняя работница склада и 22-летний охранник порта погибли в результате наезда автопогрузчика, который двигался назад. Сейчас на месте происшествия работают полицейские. Устанавливаются обстоятельства происшествия и решается вопрос о его правовой квалификации", - говорится в сообщении.

Фото: od.npu.gov.ua

Напомним, ранее в Киеве под Каховским путепроводом №1 на Левобережной застрял погрузчик, который перевозили на эвакуаторе.

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