В Днепре в ходе спецоперации бойцы КОРДа освободили женщину-предпринимателя, которую похитили вооруженные преступники и вымогали за ее освобождение 300 тыс. долларов.

Об этом сообщается на сайте полиции области.

"18 февраля поступила информация о подготовке разбойного нападения на 56-летнюю женщину - директора одного из предприятий. Около 19:00 члены преступной группировки посадили ее в свой автомобиль Volkswagen Passat, забрав у нее сумку с личными вещами и мобильный телефон. Во время движения по ул. Феодосийской спецназовцы КОРДа заблокировали автомобиль и задержали вымогателей", - говорится в сообщении.

Следователи уголовного розыска установили, что в состав преступной группы входили четверо местных жителей в возрасте от 31 до 43 лет. Двое из них уже были ранее судимыми за разбой. Сейчас все они задержаны в порядке ст. 208 УПК.

Женщину освободили, похищенные вещи - вернули.

Открыто уголовные производства по ч. 1 ст. 146 (незаконное лишение свободы или похищение человека) и ч. 2 ст. 187 (разбой) Уголовного кодекса. Задержанным грозит до 10 лет тюрьмы.

Напомним, ранее в Черкасской области двое вооруженных злоумышленников пытались похитить местного бизнесмена под предлогом покупки его автомобиля.