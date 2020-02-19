Компрессионные чулки: как выбрать и использовать

Венозная недостаточность, варикоз, тромбофлебит – это заболевания кровеносной системы, которые не просто ухудшают качество жизни, если их не лечить, то последствия могут быть очень сложными. Именно поэтому, флебологи рекомендуют всем пациентам с наследственной склонностью к варикозу или при первых признаках патологии обязательно носить компрессионные чулки, гольфы или колготки, в зависимости от того, где сосредоточены очаги болезни.

Принцип работы компрессионного белья

Действие компрессионного трикотажа основано на разности давления, которое оно оказывает на протяжении от паха до стопы. В отличие от обычного утягивающего белья, предназначенного для формирования фигуры, компрессионные чулки максимальное давление оказывают в области лодыжки, по направлению к паху оно постепенно уменьшается:

• Лодыжка – 100%;

• Голень – 75%;

• Бедро – 50%;

• Пах – 25%.

В результате такого изменения давления, постепенно увеличивается диаметр сечения сосуда, кровь из более узкого места выталкивается в более широкое, следовательно, активизируется скорость оттока венозной крови, предотвращается венозный застой.

Следовательно, ошибочно думать, что обычные утягивающие колготки смогут заменить компрессионные, так как они действуют по-разному, эффекты их действия абсолютно противоположны.

Правила подбор чулок

Чтобы разобраться, как подобрать компрессионные чулки, надо знать на какие критерии ориентироваться.

Первое, на что надо обратить внимание – это степень компрессии, так как существует два вида чулок:

- Профилактические, оказывающие давление до 18 мм.рт.ст. Их рекомендуется использовать всем, у кого есть подозрение на склонность к варикозу, и при этом они занимаются тяжелым физическим трудом, много времени проводят стоя или, наоборот, в постоянном движении. Также в группу риска входят женщины в положении и люди с избыточным весом тела. Профилактические чулки можно носить без посещения флеболога;

- Лечебные чулки, 4-х классов компрессии:

· I класс – 18-23 мм.рт.ст. показаны при первых признаках варикоза – быстро наступающей усталости, отечности, появлении венозного рисунка в виде синих звездочек или сеточки;

· II класс – 24-33 мм.рт.ст. рекомендуется использовать в составе комплексной терапии при венозной недостаточности и среднетяжелом тромбофлебите;

· III класс – 34-45 мм.рт.ст. используется при тяжело текущем варикозе, когда образуются трофические язвы;

· IV класс – более 46 мм.рт.ст. рекомендованы при сильных отеках, вызванных нарушением оттока лимфы.

· Любые лечебные чулки должен прописать доктор, так как избыточное давление может стать причиной нарушения кровообращения, а недостаточное приведет к тому, что чулки не будут выполнять своей функции.

Кроме класса компрессии надо обратить внимание, на каком участке визуально определяется варикоз, от этого зависит, что лучше приобрести – чулки, гольфы или колготки. Чулки рекомендуется носить, когда варикоз распространяется по всей длине ноги – от стопы до паха. Именно это изделие пользуется наибольшей популярностью, так как в нем сочетается элегантность и комфорт.

Третье, на что надо обратить внимание – размер, от которого зависит не только удобство пользователя, но и эффект от ношения компрессионного изделия.

Как определить размер чулок подскажет флеболог или консультант магазина, где вы приобретаете изделие.

На упаковке изделия есть размерная шкала, на которую надо ориентироваться при выборе. Чтобы подобрать размер чулок надо сделать следующие замеры:

- Длина стопы;

- Обхват голени в 2-х местах – в самом широком - под коленным сгибом и в самом узком – над лодыжкой;

- Обхват бедра на высоте 25-30 см от сустава колена. 30 см надо отступать в том случае, когда человек очень высокий.

Разные производители могут указывать разные критерии, но в любом случае надо обязательно произвести все необходимые замеры, сравнить со шкалой и подобрать самое подходящее изделие.

Как носить

Как пользоваться компрессионными чулками подскажет флеболог.

Специалисты рекомендуют носить чулки целый день, снимая только во время отдыха или сна.

Чем больше компрессия, тем сложнее натянуть чулок на ногу, надо обязательно соблюдать следующие правила:

- Чулки одевают утром, не вставая с постели, так как во время ходьбы могут сразу же образоваться отеки, и натянуть чулки буде практически невозможно;

- Чулок надо вывернуть наизнанку и аккуратно вставить ногу, расположив стопу в нужном месте;

- Чулок надо натягивать постепенно,, аккуратно расправляя его на ноге;

- Удерживается чулок с помощью специального пояса или силиконовых полосок;

- Чтобы не сделать на чулках затяжек, надо тщательно отполировать ногти и все шероховатости на руках и стопе.

Уход за компрессионными изделиями

Чтобы чулки прослужили долго и не утратили своих компрессионных свойств, надо соблюдать рекомендации по уходу:

• Для соблюдения все правил по уходу следует приобрести несколько пар чулок, так как их надо ежедневно стирать. Чулки нельзя сушить вблизи открытых источников огня, на горячих отопительных приборах или на открытом солнце, следователь, есть вероятность, что за ночь они не высохнут;

• Как стирать чулки прописано в рекомендациях производителя. Если нет особых указаний, то их надо стирать вручную с неагрессивными средствами без отбеливающего эффекта, нельзя сильно тереть и растягивать. Остатки воды удаляют легкими сжимающими движениями с помощью полотенца;

• Сушат в горизонтальном положении в расправленном виде, подвешивать на веревке нельзя;

• Силиконовые фиксаторы рекомендовано протирать салфеткой со спиртовым раствором.

Где приобрести чулки

На сайте интернет-магазина Ortocomfort.ua представленные компрессионные чулки от разных производителей. Выбирая чулки, надо ориентироваться на размерную шкалу того производителя, чье изделие Вы решили приобрести, так как критерии выбора могут незначительно отличаться.

Цена компрессионных чулок зависит от качества эластичной ткани (% соотношения разных эластичных нитей и хлопка), от наличия элементов декора (кружевных резинок, стразов), цвета, класса компрессии и размера.