Как понять, инверторный кондиционер или нет?

Инвертор – устройство, которое продлевает срок службы кондиционера на 30-40% и позволяет сэкономить электроэнергию на 25% больше по сравнению с обычными моделями. Приборы такого типа подходят для установки в местах, где высоко ценится комфорт и покой (в детской или спальной комнате). Рассмотрим подробнее, как отличить классический прибор от инверторного.

Принцип работы

Принцип работы инверторного оборудования отличается от on/off-кондиционеров. В них предусмотрена плавная регулировка скорости вращения мотора (в зависимости от тепловой нагрузки). Питание компрессора осуществляется по инверторной схеме: сначала переменный ток преобразуется в постоянный, после приводится к требуемым параметрам и преобразуется в переменный ток. Во время работы отсутствует постоянное включения и выключение компрессора: продолжает функционировать, поддерживая постоянную температуру с незначительными отклонениями.

Чем отличаются инверторные от классических

Среди конструктивных отличий – присутствие электронной силовой платы во внешнем блоке инверторных приборов. По способу регулирования мощности:

· on/off-кондиционер (ступенчатая)

· инвертор (плавная)

Обычные кондиционеры охлаждают воздух до заданной температуры и отключаются. Спустя 10-15 минут, когда температура повышается на несколько градусов, прибор включается. Это приводит к скачкам температуры и пусковым нагрузкам на компрессор, которые наносят вред. Приборы инверторного типа потребляют на 30-35% меньше электроэнергии по сравнению с классическими. Кроме того, они обеспечивают быстрый выход на заданную температуру. За счет микропроцессорного управления система автоматически подбирает подходящий уровень охлаждения и обогрева. Это позволяет быстрее доводить до нужных параметров.

Преимущества инверторных кондиционеров

В крупных городах и сёлах, инверторные кондиционеры купить в Украине стремится всё больше желающих, поскольку такие кондиционеры обладают рядом преимуществ. К ним относятся:

· экономия электроэнергии

· точное поддержание температуры в комнате

· низкий уровень шума

· плавность работы

· надежность (длительный срок службы)

· минимальная нагрузка на электросеть

При выборе между классическим и инверторным прибором, рекомендуется делать выбор в пользу второго.