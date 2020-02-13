В Украине 14 февраля в основном без осадков, до +10

Теплее всего будет на юге.

В Киеве 14 февраля будет облачно с прояснениями, без существенных осадков, ветер юго-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -1…-3 градуса, днем +3…+5 градусов. Об этом сообщили в Укргидрометцентре.

На западе Украины облачно с прояснениями, ночью без существенных осадков, днем небольшой дождь и мокрый снег, ветер западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью 0…-5 градусов, днем +1…+6 градусов. В Карпатах ночью без существенных осадков, днем небольшой снег, температура ночью -6…-11 градусов, днем 0…-5 градусов.

На севере Украины облачно с прояснениями, без существенных осадков, ветер юго-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью 0…-5 градусов, днем +1…+6 градусов.

В центре Украины облачно с прояснениями, без существенных осадков, на дорогах местами гололедица, ветер юго-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -1…-6 градусов, днем +2…+7 градусов.

На востоке Украины облачно с прояснениями, без существенных осадков, на дорогах местами гололедица, ветер юго-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью 0…-5 градусов, днем -1…+4 градуса.

На юге Украины облачно с прояснениями, без существенных осадков, ветер южный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью 0…-5 градусов, днем +5…+10 градусов.

В Крыму облачно с прояснениями, без существенных осадков, ветер южный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +1…-4 градуса, днем +5…+10 градусов.

Напомним, в результате осложнения погодных условий (шквалистый ветер, налипание мокрого снега) по состоянию на утро 12 февраля были обесточены 47 населенных пунктов в трех областях Украины.