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Во вторник в Киеве обещают мокрый снег и до +5 градусов

Ночью в столице от 0 до +2 градусов.

Во вторник в Киеве обещают мокрый снег и до +5 градусов
Фото: Макс Требухов

Во вторник, 11 февраля, в Киеве облачно с прояснениями, мокрый снег и дождь, на дорогах местами гололедица, ветер юго-западный, 7-12 м/с, ночью порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью 0…+2 градуса, днем +3…+5 градусов.

Об этом сообщил Гидрометеорологический центр.

На западе Украины облачно с прояснениями, небольшой мокрый снег и дождь; днем в Волынской, Ривненской и Львовской областях умеренные осадки; в Закарпатье мокрый снег и дождь; на дорогах местами гололедица, ветер западный, 7-12 м/с, порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью -3…+3 градуса, днем +1…+7 градусов.

В Карпатах ночью умеренный, местами сильный снег, днем сильный снег, температура ночью и днем -1…-6 градусов.

На севере Украины облачно с прояснениями, мокрый снег и дождь, на дорогах местами гололедица, ветер юго-западный, 7-12 м/с, ночью порывы 15-20 м/с (в Житомирской области на протяжении суток порывы 15-20 м/с). Температура воздуха ночью -2…+3 градуса, днем 0…+5 градусов.

В центре Украины облачно с прояснениями, мокрый снег и дождь, на дорогах местами гололедица, ветер южный, 7-12 м/с, ночью порывы 15-20 м/с (в Винницкой области на протяжении суток порывы 15-20 м/с). Температура воздуха ночью -3…+2 градуса, днем 0…+5 градусов.

На востоке Украины облачно с прояснениями, дождь и мокрый снег (ночью небольшие осадки), на дорогах местами гололедица, ветер южный, 7-12 м/с, порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью -2…-9 градусов, днем 0…+5 градусов.

На юге Украины облачно с прояснениями, ночью небольшой мокрый снег и дождь, днем дождь, на дорогах местами гололедица, ветер южный, 7-12 м/с, порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью -4…+5 градусов, днем +1…+10 градусов.

В Крыму облачно с прояснениями, ночью небольшой мокрый снег и дождь, днем небольшой дождь, на дорогах местами гололедица, ветер юго-западный, 7-12 м/с, ночью порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью -2…+3 градуса, днем +2…+8 градусов.

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