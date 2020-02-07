В Украине 8 февраля ожидается до -15, местами гололед

В Киеве 8 февраля переменная облачность, без осадков, на дорогах местами гололедица, ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -7…-9 градусов, днем 0…-2 градуса. Об этом сообщили в Укргидрометцентре.

На западе Украины переменная облачность, без осадков, на дорогах гололедица, ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -6…-11 градусов, днем +2…-3 градуса. В Карпатах без осадков, температура ночью -10…-15 градусов, днем -3…-8 градусов.

На севере Украины переменная облачность, без осадков, на дорогах гололедица, ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -6…-11 градусов, днем +2…-3 градуса.

В центре Украины переменная облачность, без осадков, на дорогах гололедица, ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -6…-11 градусов, днем +2…-3 градуса.

На востоке Украины переменная облачность, без осадков, на дорогах гололедица, ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -10…-15 градусов, днем -3…-8 градусов.

На юге Украины переменная облачность, без осадков, на дорогах гололедица, ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -6…-11 градусов, днем +1…-4 градуса.

В Крыму переменная облачность, ночью без осадков, днем местами небольшой снег, на дорогах гололедица, ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -6…-11 градусов, днем 0…-5 градусов.

Напомним, 6 февраля на украино-молдавской границе из-за сложных погодных условий временно закрыли пункты пропуска "Табаки" и "Рени". Помимо этого, аэропорт "Херсон" закрыли из-за непогоды.