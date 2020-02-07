Киев выделил более 135 млн гривен на протезы и реабилитацию

В 2020 году на эти цели выделено на 56,4 млн грн больше.

На протезирование, обеспечение средствами реабилитации, передвижения и средствами гигиены отдельных категорий граждан Киев в этом году выделил 135,6 млн гривен. Об этом сообщил пресс-центр КГГА.

Средства будут направлены в рамках реализации городской целевой программы "Забота. Навстречу киевлянам".

"Если сравнивать с 2019 годом, то в 2020-м на эти цели выделено на 56,4 млн грн больше. Это позволит обеспечить протезирование большему количеству нуждающихся в этом лиц. Только на средства сложного протезирования выделено 56,6 млн грн, а на средства реабилитации - более 12 млн грн", - отметила заместительница главы КГГА Марина Хонда.

Согласно программе, протезами, средствами передвижения, реабилитации и сложного протезирования, ортопедической обувью и стельками будут обеспечены взрослые и дети с инвалидностью, лица пожилого возраста и женщины, подвергшиеся мастэктомии (хирургическая операция по удалению молочной железы).

Кроме того, пеленками и урологическими прокладками, губками одноразовыми, подгузниками и т.д. будут обеспечены малообеспеченные граждане, лица пожилого возраста, дети с инвалидностью и дети из малообеспеченных и многодетных семей.

Напомним, в декабре сообщалось, что столичные власти намерены направить 4,2 млн грн на помощь приютам для животных, которые созданы и функционируют по инициативе общественности. В частности, деньги направят организациям "Киевское общество защиты животных", общество защиты животных "SOS", благотворительная организация "Благотворительный фонд "СИРИУС".