В Донецкой области произошел пожар в частном доме, двое погибших

В городе Дружковка Донецкой области на ул. Бахмутская произошел пожар в частном жилом доме, в результате которого погибло два человека. Об том сообщил пресс-центр ГосЧС.

Сообщение о пожаре поступило в службу спасения в 20:04. Спасатели локализовали пожар в 20:34 и ликвидировали в 20:40. От главного управления привлекалось 10 человек личного состава и 2 единицы техники. Причина возникновения пожара устанавливается.

Напомним, ранее в общежитии Харьковского колледжа государственного университета телекоммуникаций произошел пожар, спасатели эвакуировали 52 человека.