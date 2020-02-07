Дубилета заподозрили в "переписи населения" путем умножения цифр Госстата на 0,888
Дубилета заподозрили в "переписи населения" путем умножения цифр Госстата на 0,888
Тимошенко поломала микрофон Разумкова и повредила палец
Тимошенко поломала микрофон Разумкова и повредила палец
"1+1" решил, что украинский язык не подходит для мелодрам
"1+1" решил, что украинский язык не подходит для мелодрам
В "ДНР" исчез "премьер-министр", на его место стал гражданин РФ
В "ДНР" исчез "премьер-министр", на его место стал гражданин РФ
В "Слуге народа" заявили о неизбежном повышении пенсионного возраста
В "Слуге народа" заявили о неизбежном повышении пенсионного возраста
Архієпископ Євстратій (Зоря): "Філарет був впевнений, що Епіфаній не зможе об’єднати церкву і утримати її"
Архієпископ Євстратій (Зоря): "Філарет був впевнений, що Епіфаній не зможе об’єднати церкву і утримати її"
Самолет авиакомпании Pegasus потерпел крушение в аэропорту Стамбула (обновлено)
Самолет авиакомпании Pegasus потерпел крушение в аэропорту Стамбула (обновлено)
Российская 4-кратная чемпионка мира по художественной гимнастике пыталась покончить с собой (обновлено)
Российская 4-кратная чемпионка мира по художественной гимнастике пыталась покончить с собой (обновлено)
​Волонтеру Марусе Звиробий вручили подозрение в угрозах Зеленскому
​Волонтеру Марусе Звиробий вручили подозрение в угрозах Зеленскому
ГлавнаяОбществоПроисшествия

В Донецкой области произошел пожар в частном доме, двое погибших

Причина возникновения пожара устанавливается.

В Донецкой области произошел пожар в частном доме, двое погибших
Архивное фото
Фото: facebook.com/MNS.GOV.UA

В городе Дружковка Донецкой области на ул. Бахмутская произошел пожар в частном жилом доме, в результате которого погибло два человека. Об том сообщил пресс-центр ГосЧС.

Сообщение о пожаре поступило в службу спасения в 20:04. Спасатели локализовали пожар в 20:34 и ликвидировали в 20:40. От главного управления привлекалось 10 человек личного состава и 2 единицы техники. Причина возникновения пожара устанавливается.

Напомним, ранее в общежитии Харьковского колледжа государственного университета телекоммуникаций произошел пожар, спасатели эвакуировали 52 человека.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook, Twitter и Telegram
Темы: ,
Новости по теме:

Читайте также