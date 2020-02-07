Самолет авиакомпании Pegasus потерпел крушение в аэропорту Стамбула (обновлено)
Самолет авиакомпании Pegasus потерпел крушение в аэропорту Стамбула (обновлено)
​Волонтеру Марусе Звиробий вручили подозрение в угрозах Зеленскому
​Волонтеру Марусе Звиробий вручили подозрение в угрозах Зеленскому
Тимошенко поломала микрофон Разумкова и повредила палец
Тимошенко поломала микрофон Разумкова и повредила палец
Архієпископ Євстратій (Зоря): "Філарет був впевнений, що Епіфаній не зможе об’єднати церкву і утримати її"
Архієпископ Євстратій (Зоря): "Філарет був впевнений, що Епіфаній не зможе об’єднати церкву і утримати її"
В "ДНР" исчез "премьер-министр", на его место стал гражданин РФ
В "ДНР" исчез "премьер-министр", на его место стал гражданин РФ
В "Слуге народа" заявили о неизбежном повышении пенсионного возраста
В "Слуге народа" заявили о неизбежном повышении пенсионного возраста
"1+1" решил, что украинский язык не подходит для мелодрам
"1+1" решил, что украинский язык не подходит для мелодрам
Дубилета заподозрили в "переписи населения" путем умножения цифр Госстата на 0,888
Дубилета заподозрили в "переписи населения" путем умножения цифр Госстата на 0,888
Российская 4-кратная чемпионка мира по художественной гимнастике пыталась покончить с собой (обновлено)
Российская 4-кратная чемпионка мира по художественной гимнастике пыталась покончить с собой (обновлено)
ГлавнаяОбществоПроисшествия

В Киеве на Южном мосту случилось тройное ДТП

Один из водителей госпитализирован.

Фото: informator
6 февраля в Киеве на Южном мосту в сторону правого берега столкнулось три авто Chevrolet, ВМW и Volkswagen, один из водителей травмирован. Об этом сообщает "Информатор".

Инцидент случился около 18:30. Участники аварии отметили, что в ДТП косвенно учавствовала еще одна машина – Toyota. Ее водитель заметил в авто какие-то неисправности, сбросил скорость и начал медленно ехать на «аварийке».

За ним ехали ВМW и Chevrolet, которые также сбавили скорость. Однако водитель Volkswagen не заметил этого и на высокой скорости въехал в Chevrolet, который влетел в отбойник и зацепил ВМW.

Фото: informator
Фото: informator

Отмечается, что удар был очень сильным, так как багажник Chevrolet впечатался в задние сидения, повредились и боковые двери. Водителя оперативно госпитализировали, его состояние неизвестно.

Другие авто получили механические повреждения: у ВМW пострадала задняя часть, а у Volkswagen - передняя. На месте работали сотрудники полиции, медики и следственно-оперативная группа.

Напомним, ранее в Черниговской области водитель легковушки подобрал на дороге двух школьниц и попал в аварию, в результате которой одна девочка погибла, а другая получила травмы. 21-летний водитель "ВАЗ-2101", двигаясь в сторону Чернигова, столкнулся с полуприцепом грузового автомобиля, который стоял на полосе разгона.

Теперь виновнику ДТП грозит до восьми лет тюрьмы с последующим лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет или без такового.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook, Twitter и Telegram
Темы: , ,
Новости по теме:

Читайте также