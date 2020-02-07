Фото: informator

6 февраля в Киеве на Южном мосту в сторону правого берега столкнулось три авто Chevrolet, ВМW и Volkswagen, один из водителей травмирован. Об этом сообщает "Информатор".

Инцидент случился около 18:30. Участники аварии отметили, что в ДТП косвенно учавствовала еще одна машина – Toyota. Ее водитель заметил в авто какие-то неисправности, сбросил скорость и начал медленно ехать на «аварийке».

За ним ехали ВМW и Chevrolet, которые также сбавили скорость. Однако водитель Volkswagen не заметил этого и на высокой скорости въехал в Chevrolet, который влетел в отбойник и зацепил ВМW.

Фото: informator

Фото: informator

Отмечается, что удар был очень сильным, так как багажник Chevrolet впечатался в задние сидения, повредились и боковые двери. Водителя оперативно госпитализировали, его состояние неизвестно.

Другие авто получили механические повреждения: у ВМW пострадала задняя часть, а у Volkswagen - передняя. На месте работали сотрудники полиции, медики и следственно-оперативная группа.

Напомним, ранее в Черниговской области водитель легковушки подобрал на дороге двух школьниц и попал в аварию, в результате которой одна девочка погибла, а другая получила травмы. 21-летний водитель "ВАЗ-2101", двигаясь в сторону Чернигова, столкнулся с полуприцепом грузового автомобиля, который стоял на полосе разгона.

Теперь виновнику ДТП грозит до восьми лет тюрьмы с последующим лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет или без такового.