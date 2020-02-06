В Украине не будут привязывать мобильные сим-карты к паспортам, - Дубилет

"Это дополнительная нагрузка и для граждан, и для бизнеса".

Министр Кабинета министров Украины Дмитрий Дубилет сообщил, что на сегодня еще не время вводить продажу мобильных сим-карт с привязкой к паспортам. Об этом министр сказал на пресс-конференции, передает "Интерфакс-Укрина".

"Это дополнительная регуляция. Если мы сделаем регуляцию, что ты покупаешь сим-карту только по паспорту, это дополнительная нагрузка и для граждан, и для бизнеса", - сказал он.

Министр подчеркнул, что сейчас фокус украинской власти должен быть в том, чтобы как можно больше все дерегулировать, а потом уже "докручивать гайки", при дополнительных потребностях.

"Сейчас так много реформ в области дерегуляции, что отвлекать и наше внимание, и внимание общества не время, как и вызывать этим дополнительное общественное беспокойство", - отметил министр.

Напомним, ранее Дубилет сообщал, что количество жалоб на рейдерство уменьшилось втрое и сейчас в Украине оно почти утратило смысл, поскольку если раньше жалобы на случаи рейдерства рассматривались неделями, то сейчас принятие решений о возвращении собственности сократилось до суток.