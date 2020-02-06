В Госкосмосе и на заводе "Арсенал" проходят обыски

На территории Государственного космического агентства и на заводе "Арсенал" проходят обыски. Об этом сообщил пресс-центр Госкосмоса.

В сообщении отметили, что основанием для обысков является расследование растраты имущества государственным предприятием завод "Арсенал", начатое в 2019 году. Госкосмос сотрудничает со следствием и предоставляет всю необходимую документацию.

"На территории Государственного космического агентства и государственного предприятия завод "Арсенал" проходят обыски", - сказано в сообщении.

Напомним, в январе 2020 года стало известно, что цифровое издательство "Гутенбергз", которое принадлежит новому главе Госкосмоса Владимиру Усову, оказалась фигурантом уголовного дела ГБР.

В Николаевской области создали схему присвоения бюджетных денег на закупке школьных электронных учебников, которые на самом деле должны предоставлять бесплатно. Они распределялись между всеми участниками схемы, среди которых якобы была и фирма "Гутенбергз".