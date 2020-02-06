Речь Трампа – заявка на второй президентский
Речь Трампа – заявка на второй президентский
Брагар и собака. Реакция депутатов. Видеоблог Анны Стешенко
Брагар и собака. Реакция депутатов. Видеоблог Анны Стешенко
В пяти областях Украины за сутки может выпасть 50 см снега
В пяти областях Украины за сутки может выпасть 50 см снега
"Укрзализныцю" временно возглавил Желько Марчек
"Укрзализныцю" временно возглавил Желько Марчек
СБУ проводит обыски телеканала "1+1" по делу о прослушке Гончарука (обновлено)
СБУ проводит обыски телеканала "1+1" по делу о прослушке Гончарука (обновлено)
Самолет авиакомпании Pegasus потерпел крушение в аэропорту Стамбула (обновлено)
Самолет авиакомпании Pegasus потерпел крушение в аэропорту Стамбула (обновлено)
Президент Зеленский приедет в Раду
Президент Зеленский приедет в Раду
"Слуга народа" планирует в ночь с четверга на пятницу принять закон о рынке земли
"Слуга народа" планирует в ночь с четверга на пятницу принять закон о рынке земли
Дубилета заподозрили в "переписи населения" путем умножения цифр Госстата на 0,888
Дубилета заподозрили в "переписи населения" путем умножения цифр Госстата на 0,888
ГлавнаяОбществоПроисшествия

В Мукачево патрульные избили семейную пару

Патрульным грозит лишение свободы на срок от 3 до 8 лет.

В Мукачево патрульные избили семейную пару
Фото: facebook.com/lutskpolice

ГБР сообщило о подозрении временно исполняющему обязанности заместителя командира взвода и двум патрульным полиции за избиение семейной пары, чью машину они остановили в Мукачево. Об этом сообщила пресс-служба ГБР.

Инцидент произошел 7 января в Мукачево, где врио заместителя командира взвода совместно с патрульным остановили автомобиль Citroen, после чего применили физическую силу и слезоточивый газ к пассажирам.

"Заместитель командира без предупреждения неправомерно применил слезоточивое вещество "Терен 4" к одному из пассажиров автомобиля, после чего повалил потерпевшего на землю и ногами наносил удары по телу. Через 5 минут на место происшествия прибыли еще двое патрульных и присоединились к избиению гражданина. Один из правоохранителей нанес удар ногой в живот жене пассажира, которая вышла из автомобиля. В результате избиения потерпевшие получили телесные повреждения", - отметили в ГБР.

Командиру взвода и двоим его подчиненным сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 365 УК Украины (превышение власти, которое сопровождалось насилием и применением специальных средств). Все трое полицейских отстранены от службы. На данный момент решается вопрос об избрании им меры пресечения. Им грозит лишение свободы на срок от 3 до 8 лет.

Напомним, в ноябре 2019 года в Харькове 23-летний сотрудник отдела полиции в метрополитене избил мужчину и украл у него золотую цепочку и сумку с личными вещами. 37-летнего пострадавшего с травмами доставили в больницу.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook, Twitter и Telegram
Темы: , , ,
Новости по теме:

Читайте также