В Мукачево патрульные избили семейную пару

Патрульным грозит лишение свободы на срок от 3 до 8 лет.

ГБР сообщило о подозрении временно исполняющему обязанности заместителя командира взвода и двум патрульным полиции за избиение семейной пары, чью машину они остановили в Мукачево. Об этом сообщила пресс-служба ГБР.

Инцидент произошел 7 января в Мукачево, где врио заместителя командира взвода совместно с патрульным остановили автомобиль Citroen, после чего применили физическую силу и слезоточивый газ к пассажирам.

"Заместитель командира без предупреждения неправомерно применил слезоточивое вещество "Терен 4" к одному из пассажиров автомобиля, после чего повалил потерпевшего на землю и ногами наносил удары по телу. Через 5 минут на место происшествия прибыли еще двое патрульных и присоединились к избиению гражданина. Один из правоохранителей нанес удар ногой в живот жене пассажира, которая вышла из автомобиля. В результате избиения потерпевшие получили телесные повреждения", - отметили в ГБР.

Командиру взвода и двоим его подчиненным сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 365 УК Украины (превышение власти, которое сопровождалось насилием и применением специальных средств). Все трое полицейских отстранены от службы. На данный момент решается вопрос об избрании им меры пресечения. Им грозит лишение свободы на срок от 3 до 8 лет.

Напомним, в ноябре 2019 года в Харькове 23-летний сотрудник отдела полиции в метрополитене избил мужчину и украл у него золотую цепочку и сумку с личными вещами. 37-летнего пострадавшего с травмами доставили в больницу.