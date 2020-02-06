Речь Трампа – заявка на второй президентский
Речь Трампа – заявка на второй президентский
Брагар и собака. Реакция депутатов. Видеоблог Анны Стешенко
Брагар и собака. Реакция депутатов. Видеоблог Анны Стешенко
В пяти областях Украины за сутки может выпасть 50 см снега
В пяти областях Украины за сутки может выпасть 50 см снега
"Укрзализныцю" временно возглавил Желько Марчек
"Укрзализныцю" временно возглавил Желько Марчек
СБУ проводит обыски телеканала "1+1" по делу о прослушке Гончарука (обновлено)
СБУ проводит обыски телеканала "1+1" по делу о прослушке Гончарука (обновлено)
Самолет авиакомпании Pegasus потерпел крушение в аэропорту Стамбула (обновлено)
Самолет авиакомпании Pegasus потерпел крушение в аэропорту Стамбула (обновлено)
Президент Зеленский приедет в Раду
Президент Зеленский приедет в Раду
"Слуга народа" планирует в ночь с четверга на пятницу принять закон о рынке земли
"Слуга народа" планирует в ночь с четверга на пятницу принять закон о рынке земли
Дубилета заподозрили в "переписи населения" путем умножения цифр Госстата на 0,888
Дубилета заподозрили в "переписи населения" путем умножения цифр Госстата на 0,888
ГлавнаяОбществоПроисшествия

На трассе Одесса - Киев перевернулся рейсовый автобус с пассажирами

Пострадали 37-летняя женщина и девятилетний ребенок.

На трассе Одесса - Киев перевернулся рейсовый автобус с пассажирами
Фото: od.npu.gov.ua

В четверг, 6 февраля, около 5 часов утра на трассе Одесса - Киев возле села Болгарка Раздельнянского района перевернулся рейсовый автобус с пассажирами.

Об этом сообщается на сайте полиции Одесской области.

Предварительно установлено, что водитель автобуса сообщением Одесса - Киев не справился с управлением на скользкой дороге, в результате чего автобус с 19-ти пассажирами перевернулся.

Два человека - 37-летняя женщина и девятилетний ребенок получили телесные повреждения и в сопровождении полицейских доставлены в областную клиническую больницу.

Фото: od.npu.gov.ua

Сейчас на месте происшествия работают правоохранители. Они устанавливают обстоятельства ДТП и помогают пассажирам добраться до места назначения.

Напомним, 27 января на трассе под Одессой столкнулись 11 авто, в том числе автобус с пассажирами и грузовик.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook, Twitter и Telegram
Темы: , ,
Новости по теме:

Читайте также