В четверг, 6 февраля, около 5 часов утра на трассе Одесса - Киев возле села Болгарка Раздельнянского района перевернулся рейсовый автобус с пассажирами.
Об этом сообщается на сайте полиции Одесской области.
Предварительно установлено, что водитель автобуса сообщением Одесса - Киев не справился с управлением на скользкой дороге, в результате чего автобус с 19-ти пассажирами перевернулся.
Два человека - 37-летняя женщина и девятилетний ребенок получили телесные повреждения и в сопровождении полицейских доставлены в областную клиническую больницу.
Сейчас на месте происшествия работают правоохранители. Они устанавливают обстоятельства ДТП и помогают пассажирам добраться до места назначения.
Напомним, 27 января на трассе под Одессой столкнулись 11 авто, в том числе автобус с пассажирами и грузовик.