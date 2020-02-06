В четверг, 6 февраля, около 5 часов утра на трассе Одесса - Киев возле села Болгарка Раздельнянского района перевернулся рейсовый автобус с пассажирами.

Об этом сообщается на сайте полиции Одесской области.

Предварительно установлено, что водитель автобуса сообщением Одесса - Киев не справился с управлением на скользкой дороге, в результате чего автобус с 19-ти пассажирами перевернулся.

Два человека - 37-летняя женщина и девятилетний ребенок получили телесные повреждения и в сопровождении полицейских доставлены в областную клиническую больницу.

Фото: od.npu.gov.ua

Сейчас на месте происшествия работают правоохранители. Они устанавливают обстоятельства ДТП и помогают пассажирам добраться до места назначения.

Напомним, 27 января на трассе под Одессой столкнулись 11 авто, в том числе автобус с пассажирами и грузовик.