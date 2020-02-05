В Японии на заблокированном из-за коронавируса лайнере находятся 25 украинцев (обновлено)

На борту закрытого на карантин у берегов Японии круизного лайнера Diamond Princess, находятся 25 украинцев.

Ранее "Радио.Свобода" со ссылкой на человека, который находится на судне, сообщало, что граждан Украины минимум 20.

По словам собеседника, люди с хроническими заболеваниями могут обращаться с запросами на лекарства, в которых они нуждаются. Лайнер будет на карантине 14 дней.

Ресурс также отметил, что обратился в Министерство иностранных дел Украины с просьбой рассказать о состоянии здоровья украинцев и меры, которые предпримет Украина для помощи своим гражданам.

В свою очередь, МИД пока не давал официального подтверждения, что на борту Diamond Princess могут быть украинцы.

Обновление. В Министерстве здравоохранения Украины сообщили, что на круизном лайнере Diamond Princess находятся 25 граждан Украины.

"Национальный координатор по ММСП Японии сообщил 5-го февраля о 25 гражданах Украины, которые находятся на борту указанного круизного лайнера", - информирует Центр общественного здоровья украинского Минздрава.

Сообщается, что Минздрав Японии переводит пациентов с подтвержденной инфекцией нового коронавирус в диагностические больницы и осуществляет противоэпидемические мероприятия на судне. Другие пассажиры-члены экипажа, в том числе те, кто ожидает результатов, должны оставаться на судне минимум 14 дней.

Согласно данным Национального координатора по международным медико-санитарным правилам в Японии, власти Гонконга 2 февраля сообщили о случае заболевания, вызванном вирусом 2019-nCoV, у пассажира, находившегося на борту лайнера с 20 января. 25 января после высадки в Гонконге диагноз подтвердился. На основании этой информации с 4 февраля министерство поставило судно на карантин и проводит исследования для пассажиров и экипажа, которые контактировали с подтвержденным случаем и имеют лихорадку или респираторные симптомы.

Были отобраны образцы у 237 пассажиров и членов экипажа, проводится их исследование. На данный момент получены результаты тестирования для 31 образца, 10 из которых оказались положительными на 2019-nCoV.

Центр общественного здоровья выясняет информацию о наличии граждан Украины среди указанных 10 подтвержденных случаев.

Напомним, сегодня сообщалось, что на круизном лайнере Diamond Princess подтвердили минимум 10 случаев заражения коронавирусом. Количество зараженных может возрасти, поскольку тестирование еще продолжается, проверили лишь 300 пассажиров из 3700. Все 10 случаев заражения произошли с людьми возрастом старше 50 лет. При этом, ни один из зараженных не находится в «серьезном состоянии».