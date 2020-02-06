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Из-за непогоды на границе с Молдовой временно закрыты два пункта пропуска

Пункты пропуска "Табаки" и "Рени" не работают из-за отсутствия электричества.

Из-за непогоды на границе с Молдовой временно закрыты два пункта пропуска
Фото: dpsu.gov.ua

На украино-молдавской границе из-за сложных погодных условий временно закрыты пункты пропуска "Табаки" и "Рени". Об этом сказано в сообщении Госпогранслужбы.

В частности, эти пункты закрыты из-за проблем с электричеством. Также имеются проблемы с подъездом транспорта к пунктам пропуска "Новые Трояны" и "Железнодорожное".

"Из-за больших заносов затруднены подъезды к дороге, которая ведет к пунктам пропуска "Новые Трояны" и "Железнодорожное". В пункте пропуска "Табаки" временно не осуществлялись пропускные операции в связи с аварией на линии электропередач. Автотранспорт пограничники перенаправили в пункт пропуска "Виноградовка". Также отметим, что дорога между украинским пунктом пропуска "Виноградовка" и молдавским "Вулканешты" имеет значительный снежный покров", - сказано в сообщении.

Пункт пропуска «Рени» также временно не работает связи с аварией на линии электропередач, весь автотранспорт перенаправляется к межгосударственному пункту пропуска "Долинское".

Напомним, сегодня, 6 февраля, в Херсоне из-за непогоды временно закрыт аэропорт. Кроме того, в 134 населенных пунктах Херсонской области и частично в Херсоне отсутствует электроснабжение.

 

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