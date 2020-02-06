Госпогранслужба заявила, что в Украину приезжает все меньше россиян

В 2019 году украинскую границу пересекло 27,3 млн иностранцев. По данным пограничников, россияне пересекают украинскую границу все реже и реже. Об этом сказано в сообщении Госпогранслужбы.

"Если в 2014 году на въезд и выезд было подвергнуто контролю около 13 млн иностранцев, в 2017 – 14,6 млн, то 2019 закрыто цифрой 27,3 млн", - отметили в службе.

На границах с Евросоюзом зафиксировано 6,3 млн пересечений, из которых на въезд и выезд следовало по 3 млн, причем 2,4 млн - с Польшей. Кроме того, 7,9 млн иностранных граждан пересекли границу с Молдовой, 4,5 млн - с Беларусью, и лишь 2,8 млн - с РФ.

Пограничники также заметили некоторое увеличение показателя пересечения границы Украины гражданами из Польши и Румынии.

Также, по сравнению с 2018-м, более привлекательной Украина стала для граждан из Германии (на 14%), Лихтенштейна (12%), Великобритании (11%), Литвы (24%), Латвии и Швеции (13%), Люксембурга (20%), Австрии (27%).

Кроме того, для армян (на 8%), узбеков (12%), датчан (почти в 2 раза), эстонцев (6%), португальцев (14%), бельгийцев (27%), а еще для граждан, которые направлялись из Финляндии (11%), Хорватии (16%), Кипра (15%) и Филиппин (+ 11%).

В то же время зафиксировано некоторое снижение въезда в Украину со стороны россиян, по сравнению с 2018 годом – на 7%.

Также показатель упал относительно въезда в Украину граждан, которые направлялись из Беларуси (на 13%), Венгрии (10%), Словакии (14%), Казахстана, Нидерландов (9%), Испании (13%) и Бангладеш (21 %).

Напомним, с 2014 года СБУ не пустила на в Украину более 5 тысяч граждан РФ. В течение прошлого года запретили въезд на территорию Украины 675 гражданам РФ.