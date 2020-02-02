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Во Львовской области солдат-срочник насмерть сбил пешехода

Ему грозит до 5 лет лишения свободы.

Во Львовской области солдат-срочник насмерть сбил пешехода
Фото: dbr.gov.ua

Во Львовской области солдат-срочник Госпогранслужбы насмерть сбил пешехода. Об этом сообщили в Государственном бюро расследований.

Авария произошла около полуночи 2 февраля в селе Угринов.

"Рядовой срочной службы Львовского пограничного отряда, двигаясь на служебном автомобиле "Volkswagen Transporter" в направлении перехода с республикой Польша, допустил наезд на пешехода", - говорится в сообщении.

В результате мужчина получил травмы, от которых скончался на месте. Транспортное средство изъяли. 

Досудебное расследование ведут по ч. 1 ст. 415 (Нарушение правил вождения или эксплуатации боевой, специальной или транспортной машины, повлекшее гибель потерпевшего) Уголовного кодекса Украины.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 2 до 5 лет.

Напомним, в Кировоградской области автомобиль врезался в электроопору и загорелся, пять людей пострадали.

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