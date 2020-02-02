Во Львовской области солдат-срочник насмерть сбил пешехода

Во Львовской области солдат-срочник Госпогранслужбы насмерть сбил пешехода. Об этом сообщили в Государственном бюро расследований.
Авария произошла около полуночи 2 февраля в селе Угринов.
"Рядовой срочной службы Львовского пограничного отряда, двигаясь на служебном автомобиле "Volkswagen Transporter" в направлении перехода с республикой Польша, допустил наезд на пешехода", - говорится в сообщении.
В результате мужчина получил травмы, от которых скончался на месте. Транспортное средство изъяли.
Досудебное расследование ведут по ч. 1 ст. 415 (Нарушение правил вождения или эксплуатации боевой, специальной или транспортной машины, повлекшее гибель потерпевшего) Уголовного кодекса Украины.
Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 2 до 5 лет.
Напомним, в Кировоградской области автомобиль врезался в электроопору и загорелся, пять людей пострадали.