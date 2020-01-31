Сколе (невідм.) - населений пункт у Львівській області, з якого туристи їздять у гори. В честь міста названо один из мінералів - сколіт. Його знайшов польский геолог К.Смуліковський у 1936 році в околицях міста.

У Сколе я приїхав вночі й вирішив не чекати ранку, а оглянути саме в темний час доби. На прогулянку містом мені вистачило десь 40 хвилин, а тому - з урахуванням наявності однієї пам'ятки, до якої я не дійшов - години до поїзда цілком вистачить на огляд цього маленького містечка.

Добратися можна автобусами зі Стрия та Львова, а також приміськими та пасажирськими поїздами з Ужгорода, Києва і Львова. Залізничну станцію Сколе збудували у 1885 році при прокладенні маршруту Стрий-Бескид. У 1961 році цю ділянку залізниці електрифікували. Зараз тут маленький вокзальчик, причому з достатньою кількістю розеток і без неприємних запахів, як часто буває взимку.

Фото: Александр Рудоманов

Гуляючи нічними містечками — скрізь чутно гавкіт собак ̶і̶ ̶к̶р̶и̶к̶и̶ ̶к̶о̶н̶в̶о̶ї̶р̶і̶в̶.̶ В цьому плані Сколе не виключення — у місті є вуличні собаки, але вони наче не агресивні. Бігали собі з іншої сторони вулиць, трохи гавкали, але не нападали. Центральні вулиці добре освітлюються, а тротуари без ям. Єдине, що вночі не працюють магазини та кафе, тому будьте уважні!

Головна прикраса міста — дерев'яний храм великомученика Пантелеймона (Св. Параскевії) розташований в десяти хвилинах пішки від вокзалу. Це діюча бойківська дерев'яна церква, збудована у 1597 році, де нині служать греко-католики. З 1946 по 1990 рік в церкві працював музей. Вночі вхід на подвір'я церкви лишають відкритим.

Фото: Александр Рудоманов Фото: Александр Рудоманов Фото: Александр Рудоманов Фото: Александр Рудоманов Фото: Александр Рудоманов

Поруч з храмом стоїть дерев'яна дзвіниця, яку збудували у 1760 році.

Фото: Александр Рудоманов

Напроти дзвіниці у 1997 році встановили пам'ятник на честь 600-річчя Сколе, тобто місто засноване у 1397 році!

Фото: Александр Рудоманов

Гуляючи містом, я побачив велику кількість історичних споруд, хоча вікіпедія пише лише про три, а сайт міськради — взагалі ніц не пише :(

Фото: Александр Рудоманов Фото: Александр Рудоманов Фото: Александр Рудоманов Фото: Александр Рудоманов Фото: Александр Рудоманов Фото: Александр Рудоманов Фото: Александр Рудоманов Фото: Александр Рудоманов Фото: Александр Рудоманов Фото: Александр Рудоманов Фото: Александр Рудоманов Фото: Александр Рудоманов Фото: Александр Рудоманов Фото: Александр Рудоманов Фото: Александр Рудоманов Фото: Александр Рудоманов Фото: Александр Рудоманов Фото: Александр Рудоманов Фото: Александр Рудоманов

Ще, повертаючись до вокзалу, я знайшов пам'ятник УПА...

Фото: Александр Рудоманов

...та цікаву вітрину Народного дому Сколівщини «Бескид».

Фото: Александр Рудоманов

Фото: Александр Рудоманов

До колишнього палацу баронів Грьодлів, на жаль, я не дійшов. Палац і парк у Сколе були закладені бароном Еугеніушем Кінскі в середині XIX століття у стилі необароко. Після окупації Сколе радянськими військами, в 1939-1948 роках (з перервою на війну) тут був розташований відділ НКВС. Зараз це школа-інтернат. Якщо матимете час - обов'язково подивіться!