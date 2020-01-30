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Влияние окружающей среды при развитии онкозаболеваний

Суета сует. Каждый день мы за чем-то гонимся: летим на работу, отвозим детей в садик, исполняем приказы начальника, готовим, стираем, убираем и так замкнутый круг. И все это происходит изо дня в день, с недели в неделю, с месяца в месяц…мы крутимся как «белка в колесе». Мы забываем нормально поспать, покушать (максимум 1 нормальный прием пищи, и то вечером перед сном, когда осталось хоть чуть-чуть времени на себя). Незначительные головные боли, боли в животе, мышечные боли, боли половых органов нас не тревожат, мы думаем: «А, само как-то пройдет! Нет времени по больницам бегать». И никто не задумывается о том, что эти самые незначительные боли могут быть первым сигналом к серьезным заболеваниям, в т.ч. и ОНКО. На первый взгляд, такое страшное слово ОНКО и мысль «Нет, это не про меня, я просто немножко устала!», и является большой ошибкой многих женщин, да и мужчин в т.ч. Ежегодно в мире регистрируется 10 миллионов новых случаев рака. 7,6 миллионов людей из этих онкобольных умирает. Это просто ужас! И 40% из этих случаев могло и не быть, если бы кто-то вовремя занялся профилактикой этого заболевания.

Фото: Depositphotos

Мало кто знает, что развитие онкологии зависит от двух глобальных факторов: генетической предрасположенностии и воздействия окружающих факторов среды. Наличие генетических нарушений является предрасполагающим фактором, а влияние окружающей среды – пусковым. Не каждый человек с генетическими аномалиями заболевает. Человек не может изменить свой генотип, но в его силах избегать провоцирующих факторов. Тот факт, что против генетики не «попрешь», не оспоришь, но на воздействие факторов окружающей среды можна повлиять. Стоит лишь пересмотреть свой образ жизни: сколько времени мы спим, отдыхаем, как много работаем, как часто кушаем и что кушаем, какую воду используем не только для питья, а и для приготовления, мы сами готовим или отдаем предпочтенье фаст-фудам или закупленной еде в супермаркетах. Как мы снимаем стресс: с помощью сигаретки, бокала вина, вредных продуктов (сухариков, чипсов)? А ведь никто не задумывается о последствиях. Например, одна сигарета по вредному наполнению соответствует 16 часам вдыхания выхлопных газов, содержит опасные металлы, нитрозамины, радиоактивные изотопы (всего около 4 тысяч вредных соединений). Магазинные «запрещенные лакомства» содержат консерванты, ароматизаторы, красители (Е131, Е142), формальдегид (Е240), глутамат натрия (Е621), бензойную кислоту (Е210), и другие соединения (Е212-Е216), которые являются сильными ядами.

Все это, изо дня в день, как «снежный ком» накапливается в нашем организме и в результате чего превращается в «атомную бомбу», и является пусковым механизмом для развития многих болезней, в т.ч. и онкозаболеваний.

Как показывает статистика в 30% случаев онкологии человек мог предотвратить развитие болезни, если бы изменил свое отношение к жизни: следил за питанием, условиями и местом работы, режимом дня, отдыха и сна. Следовательно, к основным факторам риска развития онкологии можно отнести:

- пониженную активность иммунной системы (вследствие неправильного питания, режима дня, хронической усталости);

- прямой контакт с канцерогенами (табачный дым, алкоголь, лаки, краски, консерванты, ароматизаторы, красители).

Среди внешних воздействий, связанных с атмосферой и природой, можно отметить ультрафиолетовые лучи, радиацию, смог и пыль, тяжелые металлы и другие химические соединения.

Ключевым моментом также является возраст. 90% всех онкопатологий начинают развитие после 50 лет. Это связано как со снижением иммунной защиты, так и с продолжительным временем воздействия мутагенных факторов. Учитывая вышеупомянутые условия риска, можно сделать следующие выводы по коррекции влияния факторов окружающей среды для профилактики онкозаболеваний:

1. Нормализовать режим дня, отдыха и сна.

2. Использовать только свежую очищенную или минеральную воду в больших количествах.

3. Самостоятельно готовить еду из натуральных органических продуктов. Отказаться от жареного и копченого, фаст-фудов.

4. Отказаться от курения и уменьшить употребление алкоголя.

5. Закалять и укреплять иммунитет.

6. Обеспечить безопасный секс, чтобы исключить заражение ВПЧ и половым герпесом.

7. Регулярно сдавать анализы на инфицирование опасными вирусами и своевременное лечение у иммунолога.

8. После 50 лет следует регулярно проходить обследование и обращаться к врачу при возникновении необычных и не поддающихся привычному лечению недомоганий.

А теперь, дорогие читатели, поставьте «+» или «-» напротив каждого вывода. Какие результаты вы видите? Сколько пунктов вы не соблюдаете? Если результаты неутешительны, есть время все исправить. Составьте для себя план изменений, полюбите себя, полюбите жизнь, ведь все перемены внутри каждого из нас. И помните, здоровье бесценно, а жизнь прекрасна!

Алла Цветкова Алла Цветкова , Диетолог
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