В Украину доставили первую партию препаратов для онкобольных за госбюджет 2019

В ближайшее время в Украину прибудут еще семь препаратов для лечения онкобольных взрослых.

Первые лекарства для онкобольных, закупленные через международную организацию Crown Agents за средства госбюджета 2019 года, уже поставили в Украину и вскоре распределят в регионы. Об этом сообщила пресс-служба Минздрава.

Уже поставлены такие препараты как хлорамбуцил, кальция фолинат, интерферон альфа-2b. Препарат интерферон, оказывающий иммуномодулирующую, антивирусную и противоопухолевую активность, прибыл почти в полном объеме.

Кроме того, в ближайшее время в Украину прибудут еще семь препаратов для лечения взрослых с онкозаболеваниями. Все препараты соответствуют международным стандартам качества.

В Государственном бюджете на 2019 на закупки лекарств предусмотрено 6, 6 млрд грн, из них - на направление взрослой онкологии - более 1,3 млрд грн. В целом на сегодня 90% препаратов по направлению взрослой онкологии покупаются дешевле, чем в 2014 году.

Напомним, 1 августа сообщалось, что Минздрав закупит 500 тыс. вакцин от гриппа для вакцинации в сезоне 2019-2020. Кроме того, количество вакцин на 150 тыс. превышает доставку предыдущего сезона.