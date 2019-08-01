Минздрав закупит 500 тыс. вакцин от гриппа

Министерство здравоохранения планирует поставить в Украину около 500 тыс. доз вакцин от гриппа для вакцинации в сезоне 2019-2020. Об этом сегодня сообщила пресс-служба Центра общественного здоровья.

Количество вакцин на 150 тыс. превышает доставку предыдущего сезона. Ориентировочный срок поступления вакцин на рынок - в октябре 2019 года, так как Всемирная организация здоровья поздно предоставила штаммовый состав вирусов гриппа производителям вакцин. Однако благодаря электронному механизму регистрации вакцин ожидается, что задержек с поступлением их в аптеки и больницы не будет.

В свою очередь аптечные сети отчитались о готовности к реализации вакцин против гриппа: аптечные склады оснащены необходимым холодовым оборудованием для транспортировки вакцины против гриппа в регионы Украины.

Напомним, с сентября 2018 по апрель 2019 года в Украине заболели гриппом 13% населения, в результате осложнений гриппа умерли 64 человека, в том числе 12 детей. Единственный надежный способ облегчить заболевание или предотвратить его - это своевременная вакцинация.

По данным ВООЗ, в 2019-2020 году в северном полушарии будут циркулировать четыре штамма гриппа: вирус A/Brisbane/02/2018 (H1N1), вирус A(H3N2), вирус подобный B/Colorado/06/2017, вирус подобный B/Phuket/3073/2013.