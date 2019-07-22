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За прошедшую неделю корью заболели 290 украинцев

Ровно половина заболевших – дети. 

За прошедшую неделю корью заболели 290 украинцев
Фото: avopix.com

В течение прошедшей недели, корью заболели 290 человек - 145 взрослых и 145 детей. Об этом сообщает пресс-центр Минздрава. 

В течение 12-18 июля больше новых случаев кори зарегистрировано в Киеве (30 больных: 25 взрослых и 5 детей), Закарпатской (8 взрослых и 21 ребенок), Днепропетровской (19 взрослых и 10 детей), Хмельницкой (21: 10 взрослых и 11 детей) и Киевской (10 взрослых и 11 детей) областях.

С начала года (с 28 декабря 2018 до 11 июля 2019) корью заболели 56390 человек - 26500 взрослых и 29890 детей, а от осложнений кори умерли 18 человек. В течение лета 2017 года, корью заболели почти 115 тыс. человек, 39 из которых умерли.

Министерство здравоохранения Украины совместно с Центром общественного здоровья в очередной раз призывают регионы проводить спецоперации по преодолению вспышки кори. Продолжается подготовка по координации таких мероприятий, проведены совещания с представителями всех областей.

Напомним, в течение 27-й недели 2019 года корью заболели485 человек - 207 взрослых и 278 детей. Эпицентрами эпидемии остаются Киев, Хмельницкая, Харьковская, Черновицкая и Днепропетровская области.

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