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В летнем лагере оккупированной Евпатории отравились около 40 детей

Пострадавших доставили в больницу, но позже отпустили.

В летнем лагере оккупированной Евпатории отравились около 40 детей
Фото: Александр Рудоманов

В оккупированом Россией Крыму госпитализированы пищевым отравлением более 40 человек из лагеря "Лучистый" в Евпатории. Об этом сообщает "Крым.Реалии".

Большинство пострадавших - дети, также пострадали несколько вожатых. Изначально сообщалось, что их госпитализируют в инфекционные отделения местной больницы, позже начальник лагеря Ренат Каюмов опроверг это, сообщив, что детей действительно возили в больницу на осмотр, но вскоре отпустили обратно в лагерь.

По данным российских СМИ, состояние пострадавших в основном легкое и среднее, угрозы для жизни детей нет.

Причина отравления устанавливается.

Власти Крыма на данный момент никак не комментировали ситуацию. Известно, что на месте работает комиссия Роспотребнадзора.

Напомним, накануне Госпродпотребслужба сообщила, что санитарные условия нарушены в 30% лагерей и санаториев, во многих учреждениях отдыха в столовых нет проточной воды, часто недостаточно моющих и дезинфицирующих средств.

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