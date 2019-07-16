Зеленский принял отставку Изета Гданова

Президент Владимир Зеленский уволил Изета Гданова с должности первого заместителя постоянного представителя президента Украины в Автономной Республике Крым.

Соответствующее распоряжение №205/2019-рп от 16 июля обнародовано на сайте главы государства.

В документе указано, что Гданов уволен согласно поданному им заявлению.

О решении уйти с должности заместителя постоянного представителя президента Украины в Автономной Республике Крым Гданов сообщил 9 июля. На своей странице в Facebook он написал, что принял решение подать в отставку, "но борьбу за возвращение в свободный от российских оккупантов Крым не оставлю никогда!"

"Работа представительства под особым вниманием общественности была, есть и будет. Такие вопросы как недопущение до освобождения полуострова подачи воды, сотрудничества с оккупантами в любом виде, санкции и многие другие – будут на постоянном контроле, механизмы реагирования у нас есть", - заявил Гданов.

Напомним, 25 июня Владимир Зеленский назначил постпредом президента в Крыму доцента кафедры международного права КНУ им. Шевченко Антона Кориневича. 13 июля в ходе рабочей поездки в Херсонскую область Зеленский на КПВВ "Чонгар" представил нового представителя президента Украины в АР Крым.