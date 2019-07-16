Во Франции министр подал в отставку из-за скандала с лобстерами

Министр экологии Франции Франсуа де Рюжи подал в отставку. Причиной стал скандал, разгоревшийся после публикации расследования онлайн-издания Mediapart о расходах бюджетных средств на роскошные приемы, пишет Немецкая волна.

"Нападки со стороны СМИ вынуждают меня пойти на этот шаг", - написал де Рюжи на своей странице в Facebook во вторник, 16 июля.

Он также сообщил, что одновременно с адресованным премьер-министру Эдуару Филиппу заявлением об отставке подал иск против интернет-газеты Mediapart, обвинив ее в клевете. Де Рюжи, который был назначен министром окружающей среды в сентябре 2018 года, считает себя "жертвой медийного самосуда".

Ранее Mediapart писала, что в период с октября 2017 года по июнь 2018 года де Рюжи, будучи председателем нижней палаты французского парламента (Национального собрания), оплатил из бюджетных средств около десяти ужинов. По данным интернет-издания, на них были приглашены в основном люди из окружения его жены Севрины, журналистки издания Gala, а на стол подавались, в частности, дорогие омары и шампанское.

Как сообщалось, министр труда США Александр Акоста 12 июля подал в отставку из-за скандала вокруг финансиста Джеффри Эпштейна.