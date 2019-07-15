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Министр обороны ФРГ фон дер Ляйен объявила об уходе в отставку

Урсула фон дер Ляйен будет баллотироваться на пост председателя Еврокомиссии.

Министр обороны ФРГ фон дер Ляйен объявила об уходе в отставку
Министр обороны Германии Урсула фон дер Ляйен
Фото: EPA/UPG

Министр обороны Германии Урсула фон дер Ляйен сообщила о намерении уйти со своего поста, передает Немецкая волна.

Ожидается, что фон дер Ляйен будет баллотироваться на пост председателя Европейской комиссии.

Чтобы она могла занять эту должность, ее кандидатуру должен будет утвердить Европарламент.

По словам фон дер Ляйен, она собирается сложить с себя полномочия министра обороны в среду, 17 июля, независимо от того, будет ли она выбрана на пост председателя Еврокомиссии.

"Я хочу заручиться доверием Европейского парламента. Независимо от исхода голосования, я собираюсь в среду сложить с себя полномочия министра обороны, чтобы направить все мои силы на службу Европе, - сообщила политик на своей странице в Twitter. - За годы, проведенные с вместе бундесвером, я испытываю глубокое чувство благодарности".

Голосование по кандидатуре фон дер Ляйен должно состояться в Брюсселе 16 июля в 18.00 (19.00 по Киеву). Для победы ей необходимо будет заручиться поддержкой как минимум 374 из 747 депутатов.

В начале июля 2019 года Европейский Совет неожиданно предложил на пост главы Еврокомиссии кандидатуру Урсулы фон дер Ляйен, являющейся, как и канцлер ФРГ Ангела Меркель, членом Христианско-демократического союза (ХДС). До этого момента наиболее вероятными кандидатами на эту должность считались соратник фон дер Ляйен по ХДС Манфред Вебер и социал-демократ из Нидерландов Франс Тиммерманс.

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