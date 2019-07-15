​Немецкий экспорт в Россию вырос второй год подряд, несмотря на санкции

Немецкий экспорт в Россию в 2018 году увеличился на 130 млн евро.

Об этом свидетельствуют данные правительства ФРГ, пишет агентство dpa.

В 2012 году, по данным правительства ФРГ, совокупный показатель немецкого экспорта в Россию составлял 38,1 млрд евро, в 2013 году - 35,8 млрд евро. После введения европейских санкций в июле 2014 года этот показатель постепенно снижался и составил 21,6 млрд евро в 2016 году. В 2017 году немецкий экспорт в РФ вновь начал расти, и в 2018-м вышел на уровень 25,9 млрд евро, передает "Немецкая волна".

Экономические санкции Евросоюза действуют до 31 января 2020 года. Они были введены в ответ на действия России, направленные на дестабилизацию ситуации в Украине.

Ограничительные меры ЕС в области экономики касаются финансового, энергетического и оборонного секторов РФ, а также товаров двойного назначения. Экономические санкции включают в себя ограничение доступа на первичный и вторичный рынок капитала ЕС для пяти российских финансовых учреждений, экспортный и импортный запреты на торговлю оружием и ряд других мер.