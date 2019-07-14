Евросоюз призвал РФ сделать все для сохранения ракетного договора

Европейский союз призвал Россию сохранить Договор о ликвидации ракет средней и малой дальности (ДРСМД). Об этом говорится в заявлении Высокого представителя ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности от имени ЕС, передает Европравда.

"Учитывая тяжелую и все более нестабильную обстановку в области безопасности, существует необходимость сохранения и дальнейшего развития общих процессов контроля над вооружениями, разоружения и нераспространения ядерного оружия", - говорится в сообщении.

В документе подчеркивается, что договор о ядерных силах сделал значительный вклад в европейскую и международную безопасность в последние 30 лет.

"Мы глубоко обеспокоены развитием событий вокруг ДРСМД, который может завершиться 2 августа 2019 года. Мы сожалеем о формализации приостановки Россией своих обязательств по договору 3 июля 2019 года. Предстоящие дни представляют собой последнюю возможность для диалога и принятия необходимых мер для сохранения этого важного компонента архитектуры европейской безопасности", - говорится в заявлении.

Напомним, 3 июля президент России Владимир Путин подписал закон о приостановке Россией действия договора о ракетах средней и малой дальности.

Россия приостановила выполнение договора о РСМД в начале марта 2019 года. В феврале это сделал президент США Дональд Трамп, назвав причиной нарушение договора российской стороной.

В Вашингтоне и НАТО считают, что РФ нарушила ДРСМД созданием ракеты 9М729, способной пролететь более 500 километров. Российские военные в свою очередь утверждают, что 9М729 не может преодолеть 500-километровый рубеж.

Договор о РСМД был подписан в 1987 году генеральным секретарем ЦК КПСС Михаилом Горбачевым и президентом США Рональдом Рейганом. Ракеты средней и меньшей дальности представляют наибольшую угрозу для мира, поскольку способны достичь цели в течение нескольких минут и не оставляют противнику шансов подготовиться к удару и отразить его.

После окончательного развала ДРСМД в мире остается единственный договор о стратегической ядерной безопасности - СНВ-3.