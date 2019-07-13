С космодрома в Байконуре Россия запустила ракету-носитель "Протон-М" с телескопом "Спектр-РГ", который займется созданием детализированной карты Вселенной в рентгеновских лучах.

Космическая астрофизическая обсерватория "Спектр-РГ" является совместным проектом с Германией, передает ВВС.

Have you seen today's launch from the #Baikonur cosmodrome ⁉️



No? We present a replay of the launch of the Proton-M launch vehicle 🚀 pic.twitter.com/h9NBaDkMB6 — РОСКОСМОС (@roscosmos) 13 июля 2019 г.

Телескопу предстоит за три месяца преодолеть 1,5 млн километров и выйти в окрестность точки Лагранжа L2 системы Солнце-Земля. В этой точке уравновешивается гравитация от Земли и Солнца. Всего таких точек четыре, "Спектр-РГ" хотят вывести на ближнюю к Земле, с противоположной стороны от Солнца.

Фото: Роскосмос

Проведение астрофизических исследований запланировано в течение 6,5 лет, из которых 4 года - в режиме сканирования звездного неба, а 2,5 года - в режиме точечного наблюдения объектов во Вселенной по заявкам мирового научного сообщества, сообщается на сайте Роскосмоса.

Фото: Роскосмос

"Спектр-РГ" удалось запустить лишь с третьей попытки. Старт был запланирован на 21 июня, однако был перенесен на 12 июля из-за проблем с одним из источников тока на телескопе. В пятницу специалисты снова обнаружили неисправность, на этот раз в самой ракете. Из-за замены неисправного блока пуск был перенесен ровно на сутки.

"Спектр-РГ" состоит из двух главных компонентов: большую часть корпуса занимает разработанный в Германии телескоп eRosita. Рядом находится разработанный российскими учеными телескоп ART-XC."

Как ожидается, "Спектр-РГ" поможет объяснить, почему Вселенная расширяется все быстрее. Основная задача "Спектра-РГ" - изучение таинственных космических компонентов, которые называют темной материей и темной энергией.

По современным представлениям, 73% массы Вселенной существует в форме темной энергии, 23% - темной материи, и только 4% относятся к массе звезд и галактик, но представление о них весьма ограничено. Предполагается, что темная материя удерживает обычную видимую материю с помощью гравитации, а темная энергия, похоже, участвует в ускорении расширения Вселенной.