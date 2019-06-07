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NASA решило отправлять туристов на орбиту

Первый полет может быть проведен уже в начале 2020 года.

NASA решило отправлять туристов на орбиту
NASA
Фото: nasa.gov

Аэрокосмическое агентство США сообщило, что планирует более активно заниматься коммерческой деятельностью.

В частности, она разрешит космическим туристам полеты на Международную космическую станцию (МКС) и позволит использовать орбитальную лабораторию частным клиентам, передает Голос Америки.

Согласно пресс-релизу Агентства, на МКС ежегодно будут допускать не более двух частных астронавтов, которые смогут провести на орбите до 30 дней. Первый полет может быть проведен уже в начале будущего года.

По оценкам NASA, стоимость одного частного космического полета составит примерно 50 млн долларов. Однако точную смету будут производить подрядчики Агентства - компании SpaceX и Boeing - доставляющие астронавтов на МКС.

В свою очередь, NASA будет отвечать за пребывание туристов на орбитальной станции - за жизнеобеспечение, питание и связь турист будет платить примерно 35 тыс. долларов в сутки.

NASA также указало, что на МКС ныне более 50 компаний проводят исследования на коммерческой основе. Агентство ведет работу еще с 11 компаниями о создании 14 "коммерческих объектов" в космосе.

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