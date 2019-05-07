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В США создают Лиги программирования для школьников с регулярными чемпионатами

Среди соревнующихся - учащиеся 5-х и 6-х классов. 

В США создают Лиги программирования для школьников с регулярными чемпионатами
Фото: krcu.org

В штате Миссури, США, проходят последние раунды весеннего сезона Юношеской Лиги программирования, в которых соревнуются учащиеся 5-х и 6-х классов из 17 американских школ. Соревнованиям предшествовало обучение по специальной программе, разработанной Технологическим институтом Маркетта, которая была бесплатно предоставлена местным общеобразовательным заведениям.

И программа обучения, и непосредственно программа соревнований смоделированы по принципу школьных спортивных лиг, которые особенно популярны в США. Лига программирования состоит из «регулярного чемпионата», где команды школьников получают баллы за решение задач различной сложности и дополнительные баллы за креативность, а также игр «плей-офф», где соревнуются групповые проекты команд. Оценивают проекты местные специалисты IT-отрасли.

«Мы считаем, что групповые проекты хорошо отражают то, с какими задачами ребята в действительности будут иметь дело, когда вырастут», – говорит директор Лиги программирования Стейси Догони Лейн. По её словам, участие в Лиге не только позволяет школьникам увлечься духом соревнований, но и дает знания, которые в Технологическом институте Маркетта называют «цифровой грамотностью будущего».

«Даже если дети не станут программистами, умение понимать и говорить на языке информационных технологий, а также понимание того, как их элементы сочетаются друг с другом, однозначно пойдут им на пользу. А умение мыслить логически – то, чему программирование действительно учит, – окажет положительное влияние на изучение любой академической дисциплины», – говорит Стейси Догони Лейн.

Важно отметить, что на данный момент в Украине также работают над продвижением идеи внедрения, в частности, раннего программирования в школьную программу. На сегодняшний день разработкой программы обучения программированию для младшей школы занимается рабочая методическая группа Гимназии А+ при поддержке группы компаний EVEREST.

«Западные практики в данном направлении уже имеют колоссальный результат, а главное – там прекрасно осознают, насколько важно программирование не только для всестороннего развития будущих поколений специалистов, но и для развития страны в целом. Украина находится лишь в начале этого непростого пути, но сегодня у нас есть все шансы для того, чтобы обеспечить детям возможность стать не менее продвинутыми и конкурентоспособными на рынке. Мы усердно работаем над тем, чтобы это стало доступной реальностью в нашей стране», – подчеркнул президент группы компаний EVEREST Юрий Чубатюк.

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