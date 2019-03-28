Раннее программирование уже в деле: как украинские школьники и учителя смогут стать частью цифрового мира?

В последнее время в Украине стало традицией волнообразно восхищаться западными подходами к модернизации образования. Для государства, только пробующего «на вкус и цвет» альтернативные методики обучения, это уже прогресс. Но для реальной подготовки современного поколения к успешному будущему этого недостаточно. Ключевая задача – дать детям и учителям возможность, которую они ждут. Можно ждать вместе с ними. А можно объединить усилия и действовать. Поехали?

Директор образовательной сети Гимназии А+ Татьяна Курмаз и президент группы компаний EVEREST Юрий Чубатюк

Кейс №1: Раннему программированию в школах - быть

24 марта, в ходе конференции Мини-EdCamp по теме «Воспитание и обучение детей в эпоху DIGIT@L», был подписан меморандум о сотрудничестве в разработке проекта по включению раннего программирования в курс существующего предмета «Информатика». Что происходит? То, к чему мы готовились долгое время, осознавая трудности, с которыми придется столкнуться на пути к реализации поставленной цели: ведущий интегратор инновационных технологий в Украине, группа компаний EVEREST, и Гимназия А+ инициируют разработку программы обучения раннему программированию школьников.

На данном этапе уже даже создана рабочая методическая группа, в которую вошли педагоги и специалисты в области программирования и ИКТ. Их задача - изучить и протестировать лучшие мировые практики и приоритетные методики преподавания курса, отработать механизмы его эффективной интеграции и адаптировать реализацию необходимых технологических решений под возможности других учебных заведений. Кроме того, на повестке дня – практическая подготовка и поддержка учителей с целью их адаптации к нововведениям и формирования нового профессионального опыта.

Инициатива создания такой экспериментальной образовательной платформы родилась не внезапно: его фундаментальная польза описана мировым сообществом, на которое мы так привыкли опираться, вникая в тонкости учебных планов, специфику рынка труда и потребности наших детей. Но тут главное результат, а Украина, к счастью, на сегодняшний день располагает таким незаменимым ресурсом, как школы «нового поколения», которые способны послужить примером успешного внедрения раннего программирования, запустив необратимый процесс его масштабирования в пределах столицы и даже страны.

Возможно ли всё это? Более чем. Раннее программирование – реальность и потребность современной цифровой эпохи. И, когда стимул – дети, то трудности на старте – не угроза.

Кейс №2: Понять, проанализировать и осознать преимущества

В настоящее время технологии сродни импульсам: как только ощущения пользователей меняются, а возможности расширяются, большинство государств реагируют резким рывком в продвижении вперед. Начинают адаптировать и людей, и рынок труда к переменам, хватая за хвост текущие тенденции.

Еще лет 10 лет назад все рефлексировали по-разному – кто принимал инновационную среду быстрее, тот и получал преимущество в развитии. Так на поверхности оказались, в частности, проекты по модернизации образовательных программ. Притом, ставка на них была беспроигрышной.

На фоне совершенно разных успехов разных государств на данном поприще всех их годами объединяет одна глобальная проблема: нехватка гибких квалифицированных кадров с навыками критического мышления, работы с ИКТ и взаимодействия с инновационным ПО, являющимся по умолчанию основой всех потребляемых технологий.

Несколько лет назад мировое сообщество вцепилось зубами в еще не раскрученный на тот момент термин «раннее программирование». Это произошло не случайно: его изучение укладывается в потребности любой современной профессии, дает понимание принципа работы технологических решений и продуктов, и формирует качественно новое поколение работников, способных влиять не только на свое будущее, но и на будущее развития целых индустрий и государства.

Фото: nvkdominanta.kiev.ua

Где на этой «карте насущных перемен» Украина? Нелинейно прощупывает почву там, где ее уже нужно вспахивать изо всех сил, выращивая из детей будущих конкурентоспособных специалистов. Притом суть этого процесса – не впрыгнуть в трендовую тусовку, держа за руку учеников и учителей. Украина отстает в своих действиях от рынка собственных потребностей: за украинских программистов западники сражаются, как на войне, а сама украинская IT-индустрия уже не один год испытывает жесткий кадровый недостаток.

Кейс №3: Украинская образовательная среда созрела к переменам и готова к новому опыту

Какова готовность украинских школьников к изучению программирования? Без преувеличения стопроцентная – детям, независимо от среды обитания и базовых возможностей, свойственно познавать все новое. Им импонирует цифровой мир и то, как он себя проявляет.

А учителей? Варьируется в зависимости от возрастной категории, квалификации и осведомленности о потребностях современного образования и рынка труда. Но, проведенная в рамках очередного EdCamp презентация проекта «Раннее программирование в школах» показала, что в целом аудитория украинских преподавателей из разных уголков страны очень податлива, открыта к новому опыту и пытается вникать в тонкости новых практик и методик преподавания. Тут стоит упомянуть, что EdСamp Ukraine является крупнейшим независимым образовательным движением в стране, к которому неспроста присоединились более 15 000 педагогов.

Безусловно, понимание многих вещей, напрямую связанных с инновационными технологиями, дается легко не всем. Но даже те, кто учил еще те поколения детей, которые жили без гаджетов и интернета, демонстрируют высокий уровень вовлечения в нечто альтернативное классической образовательной системе.

Раннее программирование не стало для большинства открытием – это давно наболевший вопрос как у детей, так и у родителей, а потому преподаватели знакомы с факультативной практикой вне школьных стен и даже ее приветствуют. Но преимуществ для себя в рамках учебной программы пока что не видят, хоть и очень на них рассчитывают.

Фото: Inspired

Наша цель сегодня – не брендировать раннее программирование, а объединить усилия для того, чтобы перспективы и возможности освоения данного предмета в школах были понятны и доступны всем. Сделать это, не задев болевые точки специфики украинского школьного образования и преподавания, возможно, будет непросто. Ну а где было легко? Вопросами плавного изменения курсов подготовки учителей и методик обучения детей до сих пор пекутся даже в тех странах, где это уже работает на уровне национальной стратегии. Потому что потенциальные выгоды огромны.

Обучение программированию – больше, чем просто помочь детям понять технологии, которые они используют. И больше, чем просто дать учителям возможность практиковать новый предмет. Оно фундаментально меняет взгляд на технологии, превращая детей из пассивных потребителей в активных производителей. Карьера же учителя в данном контексте приобретает особую ценность и смысл: квалифицированная практика влияет на успешную самореализацию, а возможность подготовить детей к достойному будущему – бесценный вклад в фундамент жизнедеятельности общества.

Кейс №4: Лучшие практические решения по изучению раннего программирования лежат на поверхности

В мировой практике обучение раннему программированию и его преподаванию часто сводятся к использованию одной интегрированной универсальной онлайн-платформы, которая объединяет эти процессы и позволяет быстро адаптировать лучшие методики в классе. Конечно же, любая практика преподавания этого предмета поощряется, и профессиональную подготовку преподавателей никто не отменял. Суть в том, что эти навыки легко приобретаемы, и их отсутствие на старте не является весомым аргументом откладывать внедрение курса раннего программирования в школах на «лучшие» времена.

Code.org – самая крупная международная некоммерческая бесплатная онлайн-платформа, пользующаяся сегодня наибольшим спросом среди учеников и учителей. На базе этой платформы только в США каждая из 10 школ учит детей программировать, потому что американская статистика сигнализирует, что к 2020 году занятость, связанная с ИКТ и программированием, возрастет на 22%.

Фото: Code.org Платформа Code.org

Для того, чтобы начать изучать программирование на базе Code.org, не потребуется никаких глобальных мероприятий, которых так боятся многие образовательные системы в период трансформации. Достаточно изучить предоставляемые ею возможности, адаптировать на нужный язык и интегрировать в учебную программу опытными руками в рамках необходимого курса программирования. Важный момент – учиться можно дистанционно, а это самый благодатный путь к самореализации для детей с особыми потребностями.

То есть, по сути, этот тот конкретный случай, когда нет необходимости изобретать велосипед и подтягивать тонну зарубежного ресурса, чтобы потом искать лазейки для его втискивания в Информатику. В этот предмет просто нужно вдохнуть жизнь, чтобы он не вызывал у детей содрогание, а у родителей – рефлекс поиска финансовых средств для оплаты ребенку репетитора-айтишника.

Аналогичная ситуация и с базовыми языками программирования. Самые популярные и эффективные из них – Scratch, Phyton и Java – испытаны многолетней мировой практикой изучения и преподавания в школах среди детей разных возрастных групп. Это основа основ, так же доступно адаптируемая к технологическим возможностям любого среднеобразовательного учреждения.

Фактически, Запад давно снабдил нас решениями, позволяющими без глобальных усилий дать детям и учителям шанс получить самые прогрессивные и важные навыки и компетенции на данном этапе жизни. И времени на «подумать» у нас больше нет – только на «вступать в игру» и действовать.