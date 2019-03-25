Apple представила свой платежный сервис

За каждую покупку на виртуальную карту будет начисляться кэшбек в размере 3% от расходов за день.

Американская корпорация Apple в понедельник, 25 марта, представила платежный сервис Apple Card. Презентация Apple прошла в театре Стива Джобса, расположенном на территории кампуса Apple Park в Купертино, сообщает The Verge.

Партнерами новации выступили банк Goldman Sachs и платёжная система Mastercard.

Сервис, который будет включать в себя виртуальную карту Apple, предоставляет пользователю статистику по расходам в реальном времени, а также разделяет траты по категориям. Отмечается, что за каждую покупку на виртуальную карту будет начисляться кэшбек в размере 3% от расходов за день.

Чтобы получить Apple Card, пользователи должны зарегистрироваться на своем телефоне в приложении Apple Wallet и получить цифровую карту, которую они смогут использовать через Apple Pay.

Apple представила и физический вариант Apple Card из титана с кэшбеком 1% для случаев, когда невозможно воспользоваться Apple Pay. На физической карте не будет ее номера, CVV-кода, срока действия или подписи, поэтому, как отмечают в компании, она более безопасна, чем любая другая физическая банковская карта.

Примерно две трети выручки Apple приходилось в последние годы на реализацию смартфонов iPhone. Представители компании ранее неоднократно заявляли о необходимости уменьшить зависимость от данной продукции. Тим Кук, в частности, неоднократно отмечал, что рассчитывает на увеличение прибыли от различных сервисов.