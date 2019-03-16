В работе Telegram произошел сбой по всему миру

Проблемы в работе мессенджера Telegram наблюдаются в субботу по всему миру, в том числе и в Украине. Команда Telegram сообщила в Twitter, что работает над устранением сбоя.

"Около 70 тыс. наших пользователей временно видят свою учетную запись как "удаленную" из-за проблем с сервером. Ваши данные не потеряны, скоро все вернется в норму", - говорится в сообщении.

Согласно данным на странице сервиса Downdetector, отслеживающего работу популярных интернет-ресурсов, сбой произошел около 14 часов.

Больше всего с проблемами сталкиваются европейские пользователи, в частности, в Италии, Испании, Великобритании, Германии, Франции, Польше, а также в Бразилии, США и Турции.

Большинство пользователей сервиса Downdetector (50%) жалуются на проблемы с отправкой или получением сообщений, еще 44% сообщают о невозможности подключиться к Telegram, 5% отметили проблемы в работе сайта мессенджера.

Напомним, 13 марта глобальный сбой произошел в работе Facebook и Instagram.