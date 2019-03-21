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Учеников школ ЮАР будут готовить к меняющемуся миру с помощью раннего программирования

Начиная с "нулевого" класса.

Учеников школ ЮАР будут готовить к меняющемуся миру с помощью раннего программирования

Департамент базового образования (DBE) ЮАР разработал “систему навыков для меняющегося мира” и планирует со следующего года ввести обучение программированию во всех классах средней школы, начиная с “нулевого” (Grade R в ЮАР), сообщает портал News24.com.

В DBE сообщили, что Совет министров образования провинций ЮАР в прошлом году одобрил внедрение учебной программы по кодированию и робототехнике, которая должна внедряться на начальных этапах обучения.

«Учителя и учащиеся смогут реагировать на появляющиеся технологии, включая Интернет вещей, робототехнику и искусственный интеллект», - сказали в департаменте. Там отмечают, что ученики, поступающие в 1 класс в этом году, будут выпускаться, когда мир, а главное, рынок труда, будет совершенно другим.

DBE сотрудничает с Университетом Южной Африки, который предоставил 24 IT-лаборатории для обучения примерно 72 000 учителей программированию.

«По оценкам аналитиков, 65% детей во всем мире, поступающих в начальную школу сегодня, в будущем, вероятнее всего, займут рабочие места, которых еще даже не существует. Их создаст рынок быстро развивающихся технологий, которые вносят свои коррективы в каждую из существующих профессий. А потому львиная доля требований к кадрам будет сводиться к навыкам программирования и работы с ИКТ», - считает президент группы компаний EVERESRT Юрий Чубатюк. По его мнению, развитие этих навыков в раннем возрасте будет иметь глобальный положительный эффект как для рынка труда, так и для карьеры каждого ребенка – он сможет успешно реализовать себя в любой сфере.

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