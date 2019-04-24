Американские родители выступают за обучение программированию в школе, - эксперт

По данным американских исследований, 90% родителей в США хотят, чтобы их дети изучали программирование в школе, поскольку это будет иметь решающее значение для получения работы в будущем. Об этом пишет доктор Дастин Рей, внештатный профессор Высшей школы образования и психологии при Университете Пеппердин.

В то же время, по ее словам, лишь 40% американских школ обучают сегодня детей программированию.

“Этот навык является необходимым не потому, что для каждого он будет основным в карьере, а потому, что он будет влиять практически на каждую профессию в 21 веке”, - пишет профессор. Дастин Рей также утверждает, что обучение программированию развивает тип мышления очень высокой сложности, который требует от детей более глубокого осмысления материала, а не просто воспроизведения заученной информации: “Это именно тот тип мышления, который мы хотим привить нашим детям для правильного выражения креативности, критического и абстрактного мышления”.

По словам президента группы компаний EVEREST Юрия Чубатюка, на данный момент в мире процент привлечения школьников в процесс изучения программирования в рамках учебной программы колеблется от 1 до более 40 процентов – в зависимости от государства и его понимания влияния IT-индустрии и инновационных технологий на перспективы современного поколения. “Потребность обусловлена спросом, поэтому число стран, переориентирующих свои учебные планы по ИКТ на изучение именно программирования, неустанно растет. Притом поддерживаются данные инициативы на государственном уровне, так как, помимо новых ориентиров и запросов рынка на будущих специалистов, есть еще пожелания и требования к изучению программирования в школах непосредственно со стороны родителей и детей. А современная система образования должна отражать их интересы”, - считает Чубатюк.

Стоить отметить, что в Украине на сегодняшний день также активно продвигается идея раннего программирования в качестве обязательного школьного предмета. В частности, на данный момент разработкой программы по обучению программированию детей младшей школы занимается рабочая методическая группа Гимназии А+ при поддержке группы компаний EVEREST .

Напомним, ранее также сообщалось, что департамент базового образования ЮАР разработал “систему навыков для меняющегося мира” и планирует со следующего года ввести обучение программированию в школах, начиная с “нулевого” класса (Grade R в ЮАР).

Сегодня раннее программирование в школах, кроме США, уже практикуют Китай, Канада, Сингапур, Австралия, Израиль, Индия, Южная Корея, а также значительная часть стран Евросоюза.