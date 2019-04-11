Страны Восточной Европы делают ставку на раннее программирование

British Council разработал трехлетнюю образовательную программу для запуска в таких балканских странах, как Албания, Босния и Герцеговина, Косово, Черногория, Северная Македония и Сербия. Программа под названием «Школы 21-го века» направлена на обучение детей в возрасте 10-15 лет навыкам критического мышления, решения проблем и программирования. Проект стоит 10 миллионов фунтов и финансируется британским правительством. Его цель – вырастить будущее поколение новаторов и предпринимателей и создать им рабочие места.

Кроме того, в начале марта текущего года министр связи Румынии Александр Петреску заявил, что его страна планирует внедрить пилотную программу уроков программирования в начальной школе, сообщает Romania-insider.com. Данная мера стоит в ряде прочих, включая налоговые вычеты, предназначенные для обеспечения необходимой рабочей силы в IT-секторе (последние три года программисты и работники некоторых других специальностей в IT-секторе освобождены от подоходного налога в Румынии).

«За последнее десятилетие произошел сейсмический сдвиг в восприятии потребности своевременного обучения программированию. Буквально в течение пяти лет процесс глобально ускорился. Сегодня мы наблюдаем, как эта тенденция стремительно захватывает все страны мира», – отмечает президент группы компаний EVEREST Юрий Чубатюк. «В эпоху инновационных технологий, уникального программного обеспечения и автоматизированных систем уже сегодня более 50% рабочих мест в мире во всех возможных сферах деятельности требуют технологических навыков. И эта цифра может увеличиться почти до 80% менее чем за десять лет. Именно поэтому начинать обучать детей компьютерным наукам нужно сейчас – в контексте их эффективной подготовки к наступающему будущему», – уверен эксперт.

Напомним, ранее сообщалось, что департамент базового образования ЮАР разработал “систему навыков для меняющегося мира” и планирует со следующего года ввести обучение программированию во всех классах средней школы, начиная с “нулевого” (Grade R в ЮАР).

Сегодня раннее программирование в школах уже практикуют Китай, США, Канада, Сингапур, Австралия, Израиль, Индия, Южная Корея, а также значительная часть стран Евросоюза.