SEO-продвижение сайта: с чего начать улучшения

Сайт не продвигается, продажи не растут – знакомая ситуация? Вот чек-лист из 7 самых распространенных ошибок, которые тормозят продвижение вашего сайта. Ошибки и недочеты могут скрываться в мельчайших деталях. Чтобы разобраться, почему раскрутка сайта (Киев это или другие города Украины) застопорилась, обратите внимание на такие моменты.

Дубли в контенте и страницах

Дублирование контента или страниц ухудшает продвижение сайта. Подготовьте уникальные тексты для всех разделов, рубрик, описаний и настройте CMS таким образом, чтобы не генерировались дополнительные URL с одинаковым содержимым.

Файл robots.txt

Это текстовый файл, который ограничивает доступ роботов и помогает быстрее и результативнее сканировать важные данные. Если проект недавно запустили, разработчики могут забыть открыть этот файл для индексации.

Уникальность текстового контента

Сео-продвижение сайта невозможно без качественного контента. Генерируйте авторские статьи и материалы: их любят и поисковые роботы, и посетители. Не перенасыщайте тексты ключевыми словами.

Теги title/description

Проследите, чтобы содержание метаописаний не дублировалось по всему сайту. Метатеги должны отображать тематику страниц. Генерируйте уникальные заголовки, используйте шаблоны, следите за длиной: для Description – это 150-160 символов, для Title – 55-60 символов.

Оптимизация под мобайл

Мобильный трафик в некоторых бизнес-нишах уже превысил 50%. Этот показатель растет с каждым днем. Если ваш сайт не оптимизирован под смартфоны и планшеты, клиенты уйдут к конкурентам. Создайте адаптивную версию дизайна или купите готовый адаптивный дизайн.

Скорость загрузки страниц

И люди, и поисковые роботы любят быстрые сайты. Скорость загрузки страниц – один из ключевых факторов ранжирования. Решите проблемы с тяжелыми элементами и графикой, оптимизируйте все изображения и код, удалите все лишнее, выносите стили в css.

Полное правильное семантическое ядро

Хорошее семантическое ядро учитывает ключевые слова по тематике сайта. Если запросы не будут соответствовать целевым страницам, а в поисковой выдаче сайт будет отображаться по нерелевантным запросам, вы увидите высокий показатель отказов.

Если ваш сайт не продвигается в поисковых системах, значит, что-то работает неправильно. А без грамотного поискового продвижения сегодня невозможно выиграть в конкурентной борьбе.

Пройдитесь по нашему чек-листу и попытайтесь улучшить позиции своего проекта. Или обращайтесь за помощью к профессионалам. Команда SEO-специалистов “LuxSite” проведет комплексный аудит, разработает стратегию продвижения (у нас есть опыт работы со сложными нагруженными проектами и нестандартными ресурсами) и выведет ваш сайт в топ. Вы всегда будете в курсе всех работ по раскрутке, которые проводят специалисты “LuxSite”. Мы с нуля подняли на первые позиции в выдаче более 150 проектов. Это гарантия увеличения количества целевого трафика на сайт и повышения вашей прибыли.