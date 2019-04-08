Украина прекратила отбор газа из подземных хранилищ (ПХГ) и начала его закачку.

Об этом свидетельствуют оперативные данные оператора газотранспортной системы (ГТС) компании "Укртрансгаз".

5 апреля нетто-закачка газа впервые в этом году превысила нетто-отбор из ПХГ - было закачано 12,19 млн куб. м, отобрано - 3,37 млн куб. м.

С начала стартовавшего 7 ноября 2018 года сезона отбора газа и по 4 апреля 2019 года (включительно) Украина снизила запасы газа в ПХГ на 49,1%, или на 8,488 млрд куб. м до 8,745 млрд куб. м.

Запасы газа в ПХГ на 4 апреля 2019 года были на 16,6%, или на 1,245 млрд куб. м больше, чем на аналогичную дату 2018 года (7,5 млрд куб. м).

С начала апреля Украина импортировала 149,939 млн куб. м газа: 39,85 млн куб. м - через Словакию, 80,08 млн куб. м - через Венгрию, 30,01 млн куб. м - через Польшу. Собственная добыча составила 350,044 млн куб. м, транзит - 1 553,399 млн куб. м.

Напомним, что в 2019 году завершается срок действия транзитного контракта между "Нафтогазом" и "Газпромом". Если стороны в ближайшие месяцы не договорятся об условиях транзита, с 1 января 2020 года может начаться новая "газовая война".

Глава "Нафтогаза Украины" Андрей Коболев раньше рассказал, что российский "Газпром" уже рассылает соседним странам уведомления о прекращении транзита газа через Украину.

Глава Европейской комиссии Марош Шефчович считает, что Украина и РФ должны подписать новый контракт минимум на 10 лет с объемом ежегодного транзита на уровне того, который обычно обеспечивает Украина, то есть в пределах 80-90 млрд кубометров в год.