"Не только мы, но и Европа хорошо понимает вероятность провокаций".

Министр иностранных дел Павел Климкин опасается новой "газовой войны" с Россией.

"Уверен, что Россия попробует организовать новую "газовую войну". Вероятность этого очень велика", - сказал он в интервью "Интерфаксу-Украина". По его словам, эту возможность понимают и в Европе и поэтому предлагают увеличивать запасы в хранилищах. "Сейчас не только мы, но и Европа хорошо понимает вероятность российских провокаций", - сказал Климкин.

По словам главы внешнеполитического ведомства, Украина и ЕС настаивают, что будущие контракты необходимо заключать на основе европейских правил, а Россия намекает на возможность тайных договоренностей.

"Это означает, в частности, что газ необходимо продавать на восточной границе. Тарифы же должны быть рассчитаны на основе методологии, которая заложена в европейских правилах, тогда мы избегаем любых возможных "договорняков". Сейчас же Россия откровенно намекает на возможность договориться, т.е. они не исключают возможность соглашения, но только на их условиях", - рассказал министр.

Напомним, что предыдущая "газовая война" привела в 2009 году к подписанию 10-летних газовых контрактов с базовой ценой 450 долларов за 1000 куб. м. В 2019 году "Нафтогаз Украины" оценил убытки из-за контрактов 2009 года в 32 млрд долларов.

В конце ноября 2015 года отказалась от закупки природного газа у "Газпрома", так как "Нафтогаз" счел его цену завышенной. Импорт теперь осуществляется на западной границе.

В конце 2019 года газовые контракты заканчиваются, и на каких условиях продолжится транзит газа в Европу через украинскую ГТС, пока не известно.