Глава совета директоров Swedbank ушел вслед за CEO на фоне скандала

Глава совета директоров Swedbank Ларс Идермарк ушел в отставку вслед за президентом и CEO банка Биргитте Боннесен.

Об этом говорится на сайте банка.

Свою отставку Идермарк объяснил тем, что он занимает пост CEO в другой шведской компании Södra. По его мнению, скандал вокруг Swedbank и чрезмерное внимание СМИ мешают его работе.

Идермарк покинул свой пост немедленно. Его заменит нынешняя вице-председатель Ульрика Франке.

Напомним, шведское Управление по борьбе с финансовыми преступлениями ведет отдельное расследование в отношении причастности представителей Swedbank к совершению преступлений, связанных с использованием инсайдерской информации, и мошенничества.

20 февраля телеканал SVT сообщил, что Swedbank может быть замешан в отмывании более 40 млрд крон (около $4,2 млрд) на протяжении восьми лет. Мошеннические действия, вероятно, связаны с крупным скандалом в Danske bank.