Украинские заробитчане переслали из Польши $ 3,6 млрд в 2018

Украинцы, которые работают в Польше, в 2018 году перечислили в Украину более 3,6 млрд долларов США.

Это на 16,4 процента больше, чем в 2017-м, сообщает Польское радио.

"Данные показывают, что польский рынок остается для украинских трудовых мигрантов главным местом работы за рубежом. Увеличивается не только число граждан Украины, которые работают в Польше, но также их заработки", - говорится в сообщении.

Также сообщается, что украинцы, которые работают в России, за год перечислили в Украину $ 948 млн. ИЗ США переводы составили $ 870 млн, что на 28,1% больше, чем в 2017 году.

Ранее сообщалось, что украинские граждане, трудоустроенные за границей, пересылают домой ежегодно порядка $6,5 млрд.