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С 1 июля правительство расширит регулирование цен на основные лекарства

Для референтных цен выбраны несколько соседних стран.

С 1 июля правительство расширит регулирование цен на основные лекарства
Фото: Depositphotos/DragonImages

В Украине с 1 июля 2019 года расширят государственное регулирование цен на основные лекарства из Национального перечня. Об этом сегодня на заседании Кабинета министров заявила и. о. министра здравоохранения Уляна Супрун.

"Это будут референтные цены по странам, которые Украина выбрала для сравнения, - это Польша, Словакия, Чехия, Латвия и Венгрия… Также внедряем предельные процентные регрессивные наценки на препараты, включенные в Национальный перечень, в зависимости от суммы стоимости тех препаратов", - добавила Супрун.

Референтное ценообразование заключается в регулировании цены на уровне среднего показателя минимальной стоимости в референтных странах. Эта цена будет ориентиром для выплат (программа реимбурсации), когда государство частично компенсирует пациенту стоимость лекарства.

Напомним, с 2017 года в Украине ввели государственное регулирование цен на лекарства против сердечно-сосудистых заболеваний, сахарного диабета типа и бронхиальной астмы. Жизненно необходимые препараты для пациентов включены в программу "Доступные лекарства", пациенты могут получать их бесплатно или с незначительной доплатой.

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