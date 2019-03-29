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Минздрав объявил конкурс на должность директора ГП "Медицинские закупки Украины"

Претенденты должны подать заявки до 17 апреля 2019 года.

Минздрав объявил конкурс на должность директора ГП "Медицинские закупки Украины"
Фото: 2day.kh.ua

29 марта Министерство здравоохранения Украины объявило конкурс на должность генерального директора госпредприятия "Медицинские закупки Украины" (МЗУ), об этом сообщается на сайте Минздрава.

«Именно "Медицинские закупки Украины" создает центр закупочной экспертизы и помогает регионам повышать эффективность использования местных расходов на закупку лекарств и медизделий», - говорится в сообщении министерства.

Среди основных требований к кандидатам: высшее образование по отрасли знаний "Здравоохранение", "Право" или "Управление и администрирование", а также стаж работы на руководящих должностях не менее 3 лет и опыт работы, связанной с разработкой и внедрением масштабных проектов в сфере закупок, не менее 2 лет. Полные требования обнародованы на сайте Минздрава.

Крайний срок подачи документов - 17 апреля 2019 года.

Как сообщалось, МЗУ в конце января 2019 года объявило первые тендеры на закупку медицинских препаратов в рамках программ Глобального фонда, в частности, на закупку логистических услуг и лексредств против оппортунистических инфекций и побочных реакций при лечении ВИЧ/СПИДа и туберкулеза, а также медицинских респираторов.

Напомним, "Медицинские закупки Украины" 13 марта 2019 года осуществило первую закупку лекарств. Цены на купленные препараты оказались дешевле, чем в 2018 году через систему ProZorro.

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