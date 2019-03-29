Минздрав объявил конкурс на должность директора ГП "Медицинские закупки Украины"

29 марта Министерство здравоохранения Украины объявило конкурс на должность генерального директора госпредприятия "Медицинские закупки Украины" (МЗУ), об этом сообщается на сайте Минздрава.

«Именно "Медицинские закупки Украины" создает центр закупочной экспертизы и помогает регионам повышать эффективность использования местных расходов на закупку лекарств и медизделий», - говорится в сообщении министерства.

Среди основных требований к кандидатам: высшее образование по отрасли знаний "Здравоохранение", "Право" или "Управление и администрирование", а также стаж работы на руководящих должностях не менее 3 лет и опыт работы, связанной с разработкой и внедрением масштабных проектов в сфере закупок, не менее 2 лет. Полные требования обнародованы на сайте Минздрава.

Крайний срок подачи документов - 17 апреля 2019 года.

Как сообщалось, МЗУ в конце января 2019 года объявило первые тендеры на закупку медицинских препаратов в рамках программ Глобального фонда, в частности, на закупку логистических услуг и лексредств против оппортунистических инфекций и побочных реакций при лечении ВИЧ/СПИДа и туберкулеза, а также медицинских респираторов.

Напомним, "Медицинские закупки Украины" 13 марта 2019 года осуществило первую закупку лекарств. Цены на купленные препараты оказались дешевле, чем в 2018 году через систему ProZorro.